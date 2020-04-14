醫衛團體辦直播論壇 要求譚德塞別打壓台灣

（中央社記者葉素萍台北14日電）台灣聯合國協進會等醫衛團體今天共同舉辦台灣防疫外交展望直播論壇，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲呼籲世界衛生組織秘書長譚德塞「做好你的工作」，不要打壓台灣政府人民參與世衛的權利，也不要打壓台灣人民言論自由。

立法院跨黨團代表、全球台灣醫衛總會、台灣世衛外交協會、台灣聯合國協進會等醫衛團體今天在立法院舉辦「戰勝武漢肺炎 台灣與全球齊力」直播論壇；與會者握拳高喊「台灣加油、譚德塞下台」。

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲指出，世界衛生組織（WHO）憲章提到，WHO是普世參與的公衛團體，此外，有8成以上的台灣人民願意參加WHO，貢獻全世界公共衛生。

蔡明憲說，自從世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2017年就任後，這3年台灣被排除在世界衛生大會之外，打壓、排除、羞辱台灣，後面影武者就是中國，中國給譚德塞壓力，不邀請台灣的衛福部長參加世衛大會。

蔡明憲指出，先前只要拿台灣的護照，就可以申請旁聽世衛大會開幕，但譚德塞擔任秘書長後，就要求台灣人要拿其他有相片的雙證件，才能申請旁聽；最讓他感到羞辱的是2018年5月世衛組織舉辦健行活動，當時台灣加入WHO宣達團成員穿著他身上這件綠衣，衣服前面寫著Health For All，背後寫著WHO For Taiwan，在日內瓦現場被幾十個警察包圍，要求脫下T恤，他還被要求去警局做筆錄。

蔡明憲說，他問警察，普世健康人權不是世衛的宗旨嗎，但警察沒有回答他的問題，只說這是世衛主辦活動，這是世衛最高層級的決定，他們就要執行這個工作；隔年他再去日內瓦，不過，那年經過外交部抗議，警察沒有再強制要求宣達團脫掉T恤。

蔡明憲指出，譚德塞幾天前說，被台灣人民、政府羞辱，只因為自己是黑人；蔡明憲強調，「這是錯誤的」，他們批判譚德塞是因為，世衛沒有邀請台灣衛福部長參加世衛大會，違反憲章，不讓台灣人民旁聽大會，甚至要求宣達團脫掉T恤，違反言論自由，「譚德塞先羞辱台灣人民，我們不過是表達憤怒抗議」。

蔡明憲說，今天透過全球連線，希望譚德塞能夠「做好你的工作」，不要打壓台灣政府人民參與WHO的權利，也不要打壓台灣人民表達要參加WHO的言論自由。

出席論壇的台灣民眾黨立委蔡壁如則對蔡明憲說，如果下次要去WHO抗爭的話，「我可以跟你一起去」；她呼籲WHO正視台灣，不應把台灣排除在外。

民進黨立委黃秀芳說，就像中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前所說，譚德塞與其罵台灣，不如花時間學習台灣做防疫，透過今天的論壇，希望讓世界看到台灣，台灣有能力幫助全世界。

台灣世衛外交協會理事長姜冠宇說，WHO的正當性受到質疑，國際情勢會如何變化是大家關心的；全球台灣醫衛總會副執行長蔡益堅說，應該思考台灣需要WHO，還是WHO需要台灣，若讓台灣進入WHO，注入新的能量與新血，對WHO體制改革是一個契機，對台灣也是契機，讓台灣加入WHO對全世界、甚至中國大陸的民眾都有好處。（編輯：趙蔚蘭）1090414