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首頁 / 政治

收到援贈18萬片口罩 瓜地馬拉總統推特謝謝台灣

最新更新：2020/04/14 13:14

（中央社記者陳韻聿台北14日電）台灣1日宣布啟動第一波國際防疫援外，援贈友邦和歐美等國共1000萬片口罩。友邦瓜地馬拉總統賈麥岱今天在推特發文感謝台灣援贈瓜國18萬片口罩。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大。外交部1日表示，第一波國際人道援助將援贈美國200萬片、11個疫情嚴重歐洲國家700萬片、以及友邦100萬片，總計1000萬片台灣製醫療級口罩。口罩近日已陸續運抵目的地。

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）今天推文表示，中華民國（台灣）大使館已轉交台灣援贈瓜國的18萬片口罩。推文並以西班牙語標記「一同往前」、「團結對抗冠狀病毒」等。

外交部今天轉貼賈麥岱推文並表示，很高興見到口罩被運送到好友賈麥岱博士手上；長期以來，團結、合作和信任不僅是台瓜關係的堅實基礎，也是對抗武漢肺炎病毒和實現世界衛生組織「全民均健」（Health for All）理念的關鍵。

除了援贈口罩，台灣也為瓜地馬拉整建醫院。賈麥岱3月22日在推特上表示，為因應武漢肺炎疫情，瓜國將興建5個臨時醫院，其中一個將在23日開始運作。他當時寫道：「我誠摯感謝中華民國（台灣）大使館和伸出援助之手的公司一起拯救生命！」（編輯：郭無患）1090414

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