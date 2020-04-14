美組織挺台入WHO 外交部：納入台灣防疫才完整

（中央社記者陳韻聿台北14日電）美國國會授權成立的共產主義受害者紀念基金會近日呼籲，政府應努力使世界衛生組織（WHO）暫停中國會員身分，並讓台灣加入。外交部今天說，唯有納入台灣，才能確保全球防疫體系完整。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）疫情持續擴大，目前已累計超過192萬個確診病例，死亡人數逼近12萬。

外交部發言人歐江安今天上午在例行記者會回覆媒體提問時再次強調，WHO既然是保障及增進全人類衛生安全及水準的多邊機制，就應廣納國際社會所有成員及利害關係者，才能確保疫病資訊交換的即時與完整，並共商控制及消弭疫情的最佳之道。唯有將台灣完整納入WHO，才能確保全球防疫體系的完整。

歐江安說，台灣民眾的健康權益是人道及人權議題，與政治無關。台灣呼籲並期待WHO摒棄政治考量，勿再阻撓台灣秉持「專業、務實、有貢獻」的原則參與相關會議、機制及活動，讓台灣能善用卓越的醫衛能力及防疫經驗，對全人類的衛生福祉做出具體貢獻，協助WHO達成促進「全人類最高健康水平」的宗旨。

美國國會授權成立的「共產主義受害者紀念基金會」（Victims of Communism Memorial Foundation）執行長史密斯（Marion Smith）13日推文指出，中共在武漢肺炎疫情上對全世界撒謊，並把WHO當成自家文宣工具。

史密斯並分享基金會10日發布的一份現況簡報，呼籲外界透過相關時間軸，了解中共是如何隱匿疫情，及WHO在這場疫情中所扮演的共犯角色。

基金會也對美國總統川普政府提出多項政策建議，包括美方應努力使中共的WHO會員身分被暫停，並讓台灣加入WHO，以成為抗衡中國的力量。基金會表示：「在應對2019冠狀病毒疾病危機上，台灣已被證明是數一數二負責任的國家。」（編輯：林興盟）1090414