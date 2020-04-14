盼護照英文改TAIWAN 時力辦封面設計比賽

（中央社記者王揚宇台北14日電）時代力量秘書長陳志明今天說，目前護照封面上的CHINA字樣，造成許多民眾出國時不便，甚至有人被誤認來自中國，因此時力推出護照封面設計比賽，盼讓國人更關心此議題。

時代力量中央黨部今天下午舉行例行記者會，陳志明表示，時代力量近日將推出We Are TAIWAN護照封面設計比賽及公民參戰黃標YouTube大賞活動。

陳志明說，由於目前護照封面上的CHINA字樣，造成許多民眾出國時有許多不便，尤其這次武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球，許多國家誤解台灣人是來自中國，進而產生許多不必要的困擾。而在時代力量3月20日的民意調查中也顯示，有74.3 %的受訪者認為，護照上的英文名稱應改為台灣。

陳志明接著說，為呼應這些情形，時力發起護照封面設計比賽，希望讓大家更關心護照議題，30日會公布完整比賽辦法，5月20日正式開始收件，也要透過網友的票選，讓大家選出心目中代表國家精神的護照，並期盼藉由活動，呼籲政府重視，一起解決問題。

就公民參戰黃標YouTube大賞部分，陳志明說，最近注意有一些平台的管制方法，可能讓部分網友或直播主在討論公共議題時遭舉報，所以被貼黃標，這可能會影響大家討論公共議題的意願與空間，因此時力推動這個活動，希望讓大家能擴大討論公共議題，不要畏懼黃標限制，活動預計6月15日開跑。

此外，多位朝野立委也認為，目前護照封面登載的國名為中華民國REPUBLIC OF CHINA並加註TAIWAN，長期造成國人持有護照旅行時受到所屬國籍的誤解，容易與中國產生混淆，因此提案請立法院做成決議：「政府應立即發行更改我國護照封面及個人資料頁國名為TAIWAN的新版護照，以提供民眾選擇適用原版或新版護照」，此案列入17日立法院會討論事項中。（編輯：林興盟）1090414