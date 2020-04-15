陸軍：美方已來台協助整建M1A2T訓練場

（中央社記者游凱翔台北15日電）台灣對美採購108輛M1A2T戰車，陸軍今天表示，預計112年派員赴美受訓，美方人員也已來台協助整建裝訓部坑子口靶場、420訓場、北測湖口訓場，並在裝訓部建置模擬器訓練館。

目前陸軍擁有約1000輛戰車，包括CM-11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用年限超過20年，軍方向美採購108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，預計駐守在六軍團，戍守北部中樞安全；發價書在去年11月已完成簽署。

國防部今天上午將赴立法院外交及國防委員會業務報告、備質詢，根據送抵立法院的新型戰車預算解凍專案報告，陸軍司令部指出，此案共編列405億2415萬元預算，循軍購管道向美採購108輛M1A2T戰車，分4批次在112年至115年接裝，部署在北部地區，除可提升地面防衛作戰能力、確保中樞安全外，也可強化全民國防、激勵士氣。

陸軍司令部指出，今年起已啟動師資種能、訓場整建、戰堡建置、模擬器購置、準則發展等配套，並每月召開專案管制會議。

師資種能建立部分，預計112年派員赴美訓練，運用現有訓場及師資培訓陸軍84人（操作36人、維保48人，訓期6至9個月）；另外，為有利選員作業，將培訓語文專長人員168人，也掌握曾就讀美軍校的年輕軍士官72人，納入候選名簿、擇優送訓。

訓場整建部分，美方人員去年2月18日至25日已赴裝訓部坑子口靶場、420訓場、北測湖口訓場現勘及研討，現有訓場經整建後可滿足新型戰車訓練使用，目前已啟動相關工程規劃作業。

戰堡建置規劃部分，因應兵力部署及駐地調整，已檢討在營區增建掩體，以強化部隊戰力防護。

模擬器購置部分，向美國採購戰車也會同時採購射擊、駕駛訓練模擬器各一套，配合首批M1A2T戰車抵台的時程交運，同時為落實國防自主，後續規劃委託中科院研製模擬器，並在裝訓部建置訓練館。（編輯：趙蔚蘭）1090415