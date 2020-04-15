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嚴德發：防範疫情 6月前暫停教召勤召

最新更新：2020/04/15 09:37

（中央社記者游凱翔台北15日電）武漢肺炎疫情持續延燒，國防部2月已決定3、4月教育召集、勤務召集暫停。國防部長嚴德發今天再宣布，為防範疫情，6月前的教召、勤召暫停；5、6月的軍事訓練役員額也將減半。

源自中國的嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）武漢肺炎疫情肆虐全球，造成韓國軍方、美軍感染，衝擊各國軍事戰力。

為防範武漢肺炎疫情在軍中擴散，國防部2月21日已通令國軍各部隊，暫停3、4月份後備軍人教育召集（教召）及勤務召集（勤召）訓練，以配合政府整體的防疫政策。

國防部長嚴德發今天上午至立法院外交及國防委員會業務報告、備質詢。嚴德發會前接受媒體訪問時表示，已決定6月前的勤召、教召都停止召集；另外，也與內政部確定將5、6月的軍事訓練役員額減半，下半年疫情緩和後再將員額補回來。

根據國防部後備指揮部網站刊載，教育召集的範圍、人數、時日，由國防部按年度計畫實施，於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20日 ，但國防部得視軍事需要酌增年限、次數及時間。主要目的增進後備軍人軍事素養與戰鬥技能，以適應動員戰備需要，依軍事需要，於舉行訓練或演習時實施。

勤務召集的範圍、人數、時日與教召相同，主要目的則是戰時或非常事變時，召集補充兵或後備軍人，為輔助戰時勤務或地方自衛防空等勤務需要實施。服務範圍包括搶修（機場、港口、軍事基地、廠庫、醫院、戰備道路、鐵路、公路、橋梁、油管搶修及戰場工事構築及阻絕設置），以及運輸勤務（軍品及重要物資之裝卸及運輸、傷患運送、救護及軍墓勤務執行）。（編輯：蘇志宗）1090415

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