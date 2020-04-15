普悠瑪出軌翻覆事故 監院糾正台鐵局交通部

（中央社記者王承中台北15日電）台鐵普悠瑪列車107年出軌翻覆意外，監察委員李月德等人表示，台鐵局疏於建立鐵路行車安全的組織文化職責，交通部則有監督疏漏，傷害民眾對鐵路行車安全的信賴，均核有怠失，監察院通過調查報告，糾正台鐵局及交通部。

台鐵普悠瑪6432次列車於107年10月21日在宜蘭蘇澳新馬車站發生嚴重出軌翻覆意外，造成18人死亡、200餘人受傷的重大意外，監察委員李月德、方萬富、江明蒼、陳慶財、章仁香等人日前申請自動調查。

監察院今天發布新聞稿表示，交通部暨所屬台鐵局就攸關鐵路行車安全之組織文化、設備維修、程序操作、人員訓練及行車環境等事項均有重大違失，監察院交通及採購委員會14日審查通過李月德等人所提的調查報告，提案糾正交通部及台鐵局。

監委指出，交通部主管全國鐵路行車安全的策劃與監督事項，普悠瑪出軌事故依事故調查結果，因攸關鐵路行車安全的組織文化、設備維修、程序操作、人員訓練及行車環境等事項因疏失而接續發生，所導致的重大行車事故，嚴重傷害民眾對鐵路行車安全的信賴，有監督事項的疏漏，核有怠失。

監委表示，台鐵局應建立鐵路行車安全的組織文化，但組織人員整體安全意識薄弱，且台鐵局綜合調度所不具路線行車監督與安全控制權限，有失安全運轉調度的趨勢，運務、機務、電務及工務部門橫向整合機制不足，容易產生安全管理缺漏，皆顯示組織內安全管理制度尚不完善，有疏於建立鐵路行車安全的組織文化職責，核有怠失。

監委指出，台鐵局雖有鐵路行車安全的人員訓練，但事故列車發生故障時，相關人員未能及時判斷列車異常原因並進行妥適處置，也未按規定落實司機員管理及派任，司機員未能落實規定填寫紀錄，以及不良操作列車習慣等缺失，有失執行鐵路行車安全的人員訓練職責，核有怠失。

監委表示，台鐵局讓司機員在列車異常條件下獨自排除故障，且在誤點壓力下持續運轉，卻缺乏明確車速指引，不利行車安全的確保，且因司機員缺乏明確協助，仍須持續通聯尋求協助及排除故障，無法專注於行車環境的變化，最終導致列車出軌傾覆，有失提供鐵路行車安全環境職責，核有疏失。（編輯：趙蔚蘭）1090415