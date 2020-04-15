台灣捐菲律賓30萬片口罩 MECO副主席由衷感謝

（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）台灣今天捐贈菲律賓30萬片醫療級口罩。馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）副主席留文克說，雖然台灣也正遭遇困難，仍不吝援助菲律賓，「我們將永遠記住這點，並從心底非常感謝你們」。

武漢肺炎疫情延燒下，台灣第二波人道救援捐給歐洲聯盟、美國、拉丁美洲和新南向政策國家等約600萬片口罩，其中30萬片口罩捐贈菲律賓。

這些口罩今天上午由長榮航空班機送抵馬尼拉，駐菲代表處於下午舉行捐贈儀式。

駐菲代表徐佩勇表示，中華民國政府捐贈30萬片醫療級口罩給菲律賓共和國政府，這不僅代表台灣與世界各國人民團結一致對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大流行，也代表台灣人民對菲律賓人民的人道關懷與愛心。

徐佩勇說，感謝今天到場的菲律賓衛生部次長魏達爾-塔伊紐（Carolina Vidal-Taiño）及馬尼拉經濟文化辦事處副主席留文克（Gilberto Lauengco），他們的到場見證台菲關係友好密切，真誠期望疫情在短時間內獲得控制，讓這場災難很快地結束。

留文克告訴中央社記者，他很高興、也很感謝台灣人民的祝福，菲律賓和其他東南亞國家目前需要許多個人防護裝備與物資，雖然台灣也正遭遇困難，仍不吝援助菲律賓，「我們將永遠記住這點，並從心底非常感謝你們」。

留文克說，就他所知，在台灣的菲籍勞工獲得很好的照顧，也能藉由實名制買到口罩。台灣是少數沒有受到疫情重創的國家，沒有像其他受重創的國家一樣，把菲勞送回國，「我們很高興看到菲勞現在在台灣的情況」。（編輯：陳惠珍）1090415