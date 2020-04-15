啟動罷韓選務 罷韓投票可能是6月6日或13日

（中央社記者王淑芬高雄15日電）罷免高雄市長韓國瑜的選務工作啟動了，依照選罷法規定，中選會公告2階罷免成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。公民團體預估罷免投票時間可能是6月6日或13日。

罷免高雄市長韓國瑜的選務工作啟動了，包括預借投開票所場地、召募選務人員都很迫切，高雄市選委會總幹事袁德明今天表示，大約只有兩個月籌備時間，務必要加速啟動。

高雄市橋頭國中在官網公告徵求「高雄市第3屆市長罷免案」暫定6月6日或6月13日舉行投票，學校徵求願意擔任投開票所工作人員於17日前登記。其實除了徵求選務人員，投開票所場地預借也同步展開。

袁德明告訴中央社記者，已要求區公所協助取得包括學校、活動中心等投開票所場地，並比照前年九合一選舉的規模，高雄市要設1823處投開票所。

他說，依照一個投開票所需要11人計算，選務人員需求逾2萬人，由於選務人員需求量大，徵求作業不能延誤；以過去選舉選務多是選舉前半年展開，但是罷免案時間壓縮成兩個月，時程很緊迫。

罷免直轄市長是自治史上頭一遭，相關作業並不熟悉，袁德明說，為免急就章，時程上應該加速；至於罷免作業費約新台幣1億1000萬元，已編列墊付款送議會審查。

有關罷免投票日期，預計中央選委會17日委員會議會研議，至於當天是否宣布罷免投票日期，袁德明表示，市選委會並不了解。

據指出，中選會17日可能宣布罷韓案二階連署通過、罷免案成立。（編輯：陳俊碩）1090415