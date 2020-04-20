贈泰國20萬個口罩 外交部：行動印證台灣能幫忙

（中央社記者游凱翔台北20日電）外交部今天表示，政務次長徐斯儉下午在外交部主持援贈泰國醫療口罩儀式，將捐贈泰國20萬個防疫口罩，以具體行動印證「Taiwan can help, and Taiwan is helping」。

外交部晚間發布新聞稿表示，徐斯儉下午在外交部主持援贈泰國醫療口罩儀式，泰國貿易經濟辦事處代表通才（Thongchai Chasawath）應邀出席受贈，展現台灣與泰國堅實友誼，具體落實「台灣正在幫忙（Taiwan is helping）」理念。

徐斯儉在儀式上表示，武漢肺炎大流行已成為全人類的共同威脅，沒有國家可以獨善其身。台灣與泰國同樣面對艱困的疫情挑戰，以及防疫物資缺乏的困境，今天台灣援贈泰國20萬個防疫口罩，不僅代表台灣願與世界各國民眾攜手共抗疫情，也代表台灣人民向泰國政府與人民送上誠摯的關懷與祝福。

徐斯儉指出，台灣經過SARS疫情，對抗武漢肺炎防疫成果備受國際肯定，並樂於向全世界分享台灣的防疫經驗。

此外，泰國是台灣「新南向政策」的重要夥伴國，未來台灣願與泰方在防疫醫療及相關產業上展開互利互惠的合作；通才也感謝台灣政府與人民的愛心捐贈，並表示泰國南部鄰接馬來西亞的3個省份，口罩供給嚴重不足，泰國政府將優先調度台灣援贈的口罩提供給相關區域的醫療院所運用。

外交部最後強調，台灣將持續以具體行動印證「台灣能幫忙，且台灣正在幫忙（Taiwan can help, and Taiwan is helping）」，協助國際社會強化防疫機制，展現台灣政府的專業與經驗，分享台灣人民的愛心與信心，向全世界說明「納入台灣，防疫才完整」。（編輯：楊凱翔）1090420