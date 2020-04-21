軍方口罩配發引質疑 政院：不容漫不經心隱匿

（中央社記者顧荃、游凱翔台北21日電）行政院發言人Kolas今天說，行政院副院長陳其邁9日、17日曾開會決議發給所有國軍口罩，對於配發口罩、敦睦艦隊出海等各環節情形，目前國防部正進行調查，這一、兩天內提出報告。

鏡週刊報導，國防部未落實行政院4月9日針對國軍特殊勤務人員一天一片、一般官士兵14天10片的會議結論，僅針對特殊勤務人員約4萬7500名國軍發放口罩（15日共獲配145萬片口罩），等於14萬多名一般國軍，都未能落實14天發10片的政策。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）上午受訪時表示，陳其邁在4月9日與4月17日分別召開2場會議，9日決議國軍以勤務性質分2類發放口罩，特殊勤務每人每天發1片，一般人員14天發10片，並註記健保卡；17日決議所有國軍每人每天都發1片口罩。

Kolas表示，對媒體報導內容不予評論，目前正進行行政調查，要求國防部了解敦睦艦出海、到帛琉執行任務、回台上岸檢疫情形與配發口罩等各環節情形，並在這一、兩天內提出報告，任何漫不經心或隱匿都不能容忍，調查結果一出爐會儘速請相關部會對外說明真相。

不願具名的政院官員說，17日的會議中，國防部有答覆因為健保卡註記的技術問題，而無法執行9日會議一般官兵14天10片口罩的決議。當天已再次確認國防部可以執行健保卡註記，並且針對國軍每人增加為每日1片口罩的政策，也要求必須執行。

國防部發言人史順文少將曾在19日中央流行疫情指揮中心記者會上解釋，陳其邁4月9日親自召集國防部以及中央流行疫情指揮中心，就國軍口罩需求進行研討，初步決議包括醫護、衛哨、密閉空間執行戰備人員（潛艦、雷達站、航管等）以及新兵接訓等4類人員，每人每日1片。

史順文當時說，執行一般公務官兵，14天發給10片口罩；如果不足再從總額內自行挪配，獲配發與配售者，健保卡將由健保署註記。

史順文指出，因此在4月9日首次會議後，特殊勤務官兵部分，實施每人每日1片口罩，並在4月15日獲配145萬片口罩；但一般公務官兵14天10片的部分，因技術細節問題尚待解決，所以未能在上週立刻執行。

他表示，陳其邁4月17日再次召集國防部以及中央流行疫情指揮中心官員，研討國軍人員實施實名制健保卡註記的方法，以及除了4類人員以外，一般國軍官兵分配口罩的數額。

史順文說，因此在維護國軍戰力，確保國軍健康的整體考量下，會議決定將每人每日一片口罩的配額方式，擴及所有國軍人員，並由國防部在17日下午17時30分，以新聞稿正式對外發布。（編輯：謝佳珍）1090421