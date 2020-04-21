劉炳偉病逝 叱吒政壇風雲見證板橋一頁滄桑

（中央社記者黃旭昇新北21日電）前台灣省議會議長劉炳偉從全國最年輕民代，到股市崩盤債務纏身，含金湯匙出生於地方望族的他，近年來因罹癌退出政壇，潛沉廟務與公益，見證了板橋一頁滄桑的地方政商史。

劉炳偉出生於1952年，25歲當上前台北縣時代的板橋市代表會主席，29歲起連任四屆台灣省議員，當時是超重量級政治人物，也是全國最年輕的民意代表。

在台灣省議會的口述歷史訪談回憶錄中，劉炳偉說，在第九屆省議員的前期，擔任省議會國民黨黨團書記長，後期擔任省議會副議長。第十屆他當選為議長，歷經省議會三巨頭，是破歷史紀錄。

訪談中，劉炳偉說，他最高興的是選副議長和議長時，都沒有強力的候選人和他競爭，主要是議會同仁認為其相處很融洽，有超高人氣的人和。在他任內不斷推動調整執政黨團、在野黨團互動關係，透過黨團協商制度解決議事運作爭端，避免情緒激化、擦槍走火橫生枝節。

民選省長後，劉炳偉在43歲當上最年輕的台灣省議會議長，民國87年凍省後，他以末代省議長當選立委，一度擬與王金平搭檔競選正、副院長，後來配合黨意退讓支援饒穎奇，卻碰上投資嚴重虧損，緊接著民國90年立委連任失利，自此淡出政壇。

劉炳偉在人生道路的前半段一路順遂，意氣風發。但在1990年之後，股市崩盤加上債務纏身，讓含著金湯匙出生的劉炳偉備嚐人間冷暖。他偶爾與王金平、陳明文、顏清標等政壇老友保持聯絡，前台灣省長、親民黨主席宋楚瑜也多次拜訪劉炳偉。

淡出政壇的劉炳偉，後來專心奉祀板橋妙雲宮的王禪老祖（鬼谷子），不再過問政治，專心廟務及公益。他歷經富貴名利，卻看淡一切。

劉炳偉曾說，妙雲宮是他們劉家兄弟從小拜到大的廟，無論是從政或是商業界，都會來請示老祖，獲益良多。妙雲宮要改建時，兄弟們只想捐款協助，卻因老祖託夢指名，他只好接下重建委員會主委一職。

劉炳偉出身於板橋「海山劉家」望族，祖父劉金龍是木材商人，日治時代在板橋開設劉大有公司木材行。劉炳偉的父親為「順」字輩的劉順天，在日治末期曾當刑警，後因投資房地產致富後，便熱衷政治。

劉順天於1961年至1964年間，擔任第五屆台北縣議員，與前監委李炳盛、前總統李登輝的父親李金龍，都是同屆議員，也揭開劉家參政序幕。後來，劉順天擔任板橋鎮長及升格後的板橋市長。

劉家海山集團過去曾是板橋「劉家、邱家、郭家」三大家族之一，在商場與政治圈都深具影響力。劉家宗族兄弟號稱有「八順二十五炳」，家族姻親上萬人，散居在新北板橋、中和、永和、土城、樹林等大海山地區，因此，有「海山幫劉家」之稱。

劉炳偉是劉順天的長子，次子劉炳煌曾是板橋後站商圈發展委員會理事長，也接管家族事業。留學美國的三子劉炳華曾擔任過立委、前總統府秘書、國家安全會議副秘書長。四子劉炳中曾是板橋中興醫院院長。劉家望族與另一派系「三重幫」有姻親關係。

劉順天對劉炳偉的期望與管教最嚴厲，在劉炳偉於省議會出版的回憶錄中自稱，他從小就不拘小節，父親用轎車送他去唸書，他總迫不及待與同學打撞球，功課卻不怎麼樣。

曾當日本刑警的劉順天自是以嚴厲的態度管教劉炳偉，對兒子們都是一視同仁。劉炳偉說，「以前我書讀得不好，最好的一次是在唸醒吾商專時。有一次，父親帶他去山上，忽然很輕聲的講說要努力喔。」讓劉炳偉感動得掉淚，之後拚命讀書，獲得全班第二名。

劉炳偉從市代表做起，一直往草根性濃厚的省議會發展，也喜歡嚼食檳榔，展現接地氣。劉家兄弟感情很好，劉炳偉一直當到台灣省議會議長時，四兄弟還是與父親一家人同住板橋民安街二號的舊宅樓房。

劉炳煌曾回憶起父親人很兇，管教嚴格，原本父親希望大哥從商，未料往政壇發展，即使大哥當省議會議長，也希望劉炳偉不要喝酒，早點回家。以前劉炳偉要從台北出發到霧峰的省議會開會時，一定得先去向父親報告後才出門。

「海山幫」在1990年代政商勢力達到最高峰，劉家鼎盛時期跨足金融、政治、營造業，但自1999年爆發財務危機並發生跳票事件，劉順天憤而遠走美國，劉炳偉深感闖大禍，不僅搭機飛到美國向父親請罪，還把位於新北市政府大樓斜對面10層樓高的住家及土地出售，才紓解了這場財務危機。

板橋在外來人口增多，政治環境丕變下，傳統的家族政治的地方派系已逐漸式微。劉家三代投身政壇，劉炳偉的女兒劉美芳繼承祖父與父親衣缽投入選舉，連任3屆新北市議員。

在政壇叱吒20多年的劉炳偉，前幾年，因罹癌開過兩次刀，最近身體狀況一直不理想，劉美芳原有意投入新北市板橋東區國民黨立委初選，卻因為父親劉炳偉病情日益加重，她說，為陪伴父親接受積極治療，決定退選，不讓生病的父親為她的選舉操心。

劉炳偉因病情惡化，日前住進台北榮總治療，但因癌細胞已轉移其他身體器官，因此，大約一週前轉院回板橋中興醫院治療，21日凌晨過世。隨著劉炳偉的一生起伏，有如見證了板橋近代興衰的政商史。（編輯：方沛清）1090421