龔明鑫向民營銀行喊話 下雨天要一起撐傘

（中央社記者顧荃、葉素萍台北21日電）行政院政務委員龔明鑫今天率公股行庫董事長，宣示「金融國家隊」力挺企業度過武漢肺炎危機；他並向民營銀行喊話，「金融國家隊缺一不可」，下雨天要一起撐傘，否則大家都要淋雨。

行政院下午召開「紓困振興方案—金融國家隊力挺台灣產業」記者會，政務委員龔明鑫、中央銀行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄，率9家公股行庫代表出席。

龔明鑫指出，台灣到目前為止防疫還算成功，是因為台灣人團結，與信任中央流行疫情指揮中心的指示。紓困也是這樣，政府紓困需要跟全民團結在一起，支持國人與企業度過難關；之前口罩國家隊完成不可能的任務，將需要6個月完成的機台，用1個月完成，這就是靠團結跟信任，因此他也要拜託各公股行庫，帶著同樣的使命感團結一心，發揮金融國家隊的功能。

龔明鑫說，國家跟銀行一定會挺企業，政府對銀行也力挺到底，紓困貸款運用信保機制，提供8到9成的信用擔保，有些項目甚至十足擔保，也對銀行行員提供免責條款，讓金融機構沒有後顧之憂。疫情當前，下雨要一起撐傘，不是把傘收起來，不然大家都要淋雨，政府與公股行庫會跟大家一起走下去。

龔明鑫也對民營銀行喊話，「金融國家隊缺一不可，需要你」，相關紓困方案還可以再更努力。

龔明鑫表示，接下來銀行的兩大任務，是因應50萬名勞工低利貸款，與約50萬戶的小規模營業人貸款，共100萬名客戶的需求。

他說，紓困貸款是最早推出的政策，服務族群也越來越完整，剛開始針對中小企業，後來納入非中小企業、超大型企業，現在還有針對小型營業人與勞工個人的方案，已經慢慢完整紓困貸款的服務族群。

蘇建榮表示，財政部召開2次會議，要求公股行庫積極配合辦理紓困振興貸款，公股行庫辦理各部會政策貸款的核貸天數平均約4.82天，比原來想得快，表示公股行庫都積極配合貸款。

今天公股行庫董事長也聯合出席記者會，表達力挺企業，包括第一銀行董事長廖燦昌、台灣銀行董事長呂桔誠、彰化銀行董事長凌忠嫄、華南銀行董事長張雲鵬、兆豐金控董事長張兆順等人出席。（編輯：蘇龍麒）1090421