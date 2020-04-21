軍方未出席疫情記者會 藍委質疑國防部說謊

（中央社記者劉冠廷、范正祥、郭建伸台北21日電）立法院外交及國防委員會召集委員、國民黨立委呂玉玲今天表示，國防部稱在準備外交及國防委員會明天的專案報告，因此無法出席疫情中心記者會，但實際上並非如此，質疑國防部在說謊。

立法院外交及國防委員會22日將要求國防部及海軍司令部至立法院專案報告，但因艦長、醫官隔離中，將以視訊方式要求說明。

呂玉玲表示，今天要求國防部到立院溝通，想了解明天專案報告有沒有機密部分，國防部表示出席疫情中心記者會，因此無法到立法院。但國防部下午卻沒有出席記者會，缺席的理由卻說是因準備明天專案報告。

呂玉玲說，她知情後邀請國防部長嚴德發也到辦公室溝通，但嚴德發的部屬都說不知道嚴德發的去處。

國民黨立委、退役中將吳斯懷今天接受廣播訪問時表示，軍中危機處理好像螺絲真的鬆了，國防部當務之急是要取信於民；至於究責，吳斯懷說，不可以推給基層官兵，指揮體系決策者必須負責。

國民黨立委萬美玲今天則建議，為避免防疫出現破口，確診官兵進行疫調時，如有涉足不當場所，為鼓勵誠實說出足跡，應該予以免責；以及應設立吹哨者保護制度，鼓勵艦隊官兵說出實情，避免高官隱匿案情。

萬美玲說，現在海軍對外用擠牙膏式的說明，已經讓人質疑有隱匿之嫌，但相信一定有知道實情的艦隊官兵存在，只是因為害怕被秋後算帳所以不敢舉報長官，所以吹哨者保障條款的設立是一定要有的，這樣才能避免高官隱匿案情，並讓艦隊官兵敢勇於舉報，讓事實可以早點水落石出。

此外，敦睦艦隊確診官兵足跡擴及90多個地點、10個縣市，台灣民眾黨今天在臉書表示，為了有效防堵疫情擴散，懇請中央流行疫情指揮中心擴大篩檢敦睦艦隊密切接觸者，才能將風險降低。（編輯：林興盟）1090421