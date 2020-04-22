談韓國瑜罷免投票 王金平：國民黨不能有破口

高雄市長韓國瑜面臨罷免投票危機，前立法院長王金平（前）22日接受媒體聯訪表示，韓國瑜只要把疫情處理好，相信人民會有感，國民黨不能從高雄發生「破口」，否則氣勢會有問題，其他縣市執政會有影響。中央社記者蘇木春攝 109年4月22日

（中央社記者蘇木春台中22日電）高雄市長韓國瑜面臨罷免投票危機，前立法院長王金平今天表示，韓國瑜只要把疫情處理好，相信人民會有感，國民黨不能從高雄發生「破口」，否則氣勢會有問題，其他縣市執政會有影響。

中央選舉委員會17日舉行委員會議，審查通過陳冠榮領銜提出的高雄市長韓國瑜罷免案，決議6月6日上午8時至下午4時投票。

王金平今天到台中出席立法院民主議政園區植樹活動，針對罷免案他接受媒體聯訪表示，韓國瑜現在還是把疫政處理好，防疫的工作最重要，因為這次敦睦艦隊發生群聚疫情後，很多確診者是高雄人，所到之處都要進行消毒，疫調也是市長要趕快盡心盡力做的事，希望未來疫情能受到控制。

對於「罷韓」投票，王金平說，只要疫情順利處理好，市民與國人會很有感，與過去激烈罷韓的情緒，應該會重新思考；認為國民黨對於投票不要激化比較好，韓國瑜只要把疫情處理好，把高雄恢復安全清淨，相信人民有感，大家心中會有一把尺。

王金平說，他身為國民黨員當然要給予韓國瑜關心，國民黨不能從高雄發生「破口」，一旦高雄破口，未來很多國民黨的選情一定很不樂觀，希望能夠固守住高雄市的執政，否則國民黨的氣勢會有問題，很快會影響其他縣市的執政，2022的選舉也會有影響。（編輯：張銘坤）1090422