更多編輯台推薦新聞：
油價背後》沙烏地王儲傳與蒲亭電話吵架 氣到拿石油淹巿場
國際

油價背後》沙烏地王儲傳與蒲亭電話吵架 氣到拿石油淹巿場

前白宮國安顧問：自由民主台灣暴露中國不可信
國際

前白宮國安顧問：自由民主台灣暴露中國不可信

武漢肺炎全球最新情報 4/22

武漢肺炎全球最新情報 4/22

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
酒店公關華航班機兩案無新增確診 監測期滿結案
首頁 / 政治

談韓國瑜罷免投票 王金平：國民黨不能有破口

最新更新：2020/04/22 13:56
高雄市長韓國瑜面臨罷免投票危機，前立法院長王金平（前）22日接受媒體聯訪表示，韓國瑜只要把疫情處理好，相信人民會有感，國民黨不能從高雄發生「破口」，否則氣勢會有問題，其他縣市執政會有影響。中央社記者蘇木春攝　109年4月22日
高雄市長韓國瑜面臨罷免投票危機，前立法院長王金平（前）22日接受媒體聯訪表示，韓國瑜只要把疫情處理好，相信人民會有感，國民黨不能從高雄發生「破口」，否則氣勢會有問題，其他縣市執政會有影響。中央社記者蘇木春攝　109年4月22日

（中央社記者蘇木春台中22日電）高雄市長韓國瑜面臨罷免投票危機，前立法院長王金平今天表示，韓國瑜只要把疫情處理好，相信人民會有感，國民黨不能從高雄發生「破口」，否則氣勢會有問題，其他縣市執政會有影響。

中央選舉委員會17日舉行委員會議，審查通過陳冠榮領銜提出的高雄市長韓國瑜罷免案，決議6月6日上午8時至下午4時投票。

王金平今天到台中出席立法院民主議政園區植樹活動，針對罷免案他接受媒體聯訪表示，韓國瑜現在還是把疫政處理好，防疫的工作最重要，因為這次敦睦艦隊發生群聚疫情後，很多確診者是高雄人，所到之處都要進行消毒，疫調也是市長要趕快盡心盡力做的事，希望未來疫情能受到控制。

對於「罷韓」投票，王金平說，只要疫情順利處理好，市民與國人會很有感，與過去激烈罷韓的情緒，應該會重新思考；認為國民黨對於投票不要激化比較好，韓國瑜只要把疫情處理好，把高雄恢復安全清淨，相信人民有感，大家心中會有一把尺。

王金平說，他身為國民黨員當然要給予韓國瑜關心，國民黨不能從高雄發生「破口」，一旦高雄破口，未來很多國民黨的選情一定很不樂觀，希望能夠固守住高雄市的執政，否則國民黨的氣勢會有問題，很快會影響其他縣市的執政，2022的選舉也會有影響。（編輯：張銘坤）1090422

延伸閱讀
美國學者：韓國瑜大敗是國民黨病徵 須釐清病因韓國瑜敗在自己 選總統沒準備好韓國瑜百年難得政治奇才 大起大落下一步成難題

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報