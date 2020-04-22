敦睦艦隊染疫 海軍：聯檢小組未檢查嗅味覺異常

（中央社記者游凱翔、王承中台北22日電）海軍敦睦艦隊的防疫作為引起外界議論，民進黨籍立委王定宇詢問，聯檢小組14日登船時，有無將嗅、味覺異常納入檢查。海軍副司令梅家樹中將表示，表格內並無嗅、味覺異常的欄位。

中央流行疫情指揮中心今天統計，海軍敦睦艦隊28名成員確診武漢肺炎，海軍防疫作為引起外界質疑。國防部長嚴德發、海軍副司令梅家樹中將等人，上午以「海軍109年磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

王定宇詢問，這次敦睦艦隊的風波有「就診通報」及「聯檢小組決定下船放假」兩大失靈，4月3日疾管署宣布嗅覺異常等武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）症狀，國防部在4月7日通知艦隊指揮部，而艦指部9日才用包裹式訊息傳送給敦睦艦隊，但「包裹式」資訊，代表是將重要資訊包裹在許多資訊中，質疑是否有將重要的更新防疫檢疫項目確切傳達。

王定宇除了追問聯檢小組的組成外，也詢問聯檢小組的檢查表格上，有沒有將「嗅覺異常」、「咳嗽」等武漢肺炎症狀納入。

梅家樹回應，聯檢小組的組長是由艦隊指揮部後勤副參謀長擔任組長，成員有監察官、後勤官、保防官、軍醫官及法制官，有納編國軍高雄總醫院左營分院醫師，但沒有將軍醫局、疾病管制署（CDC）成員納入。

梅家樹表示，依照旅客入境健康聲明書，第二欄的部分只有發燒咳嗽或呼吸急促症狀，因此沒有納入。至於是誰決定不將新增症狀項目放在表格中，梅家樹表示，這一定是調查重點，請放心。（編輯：林興盟）1090422