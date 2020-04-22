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外交部潮台灣短片競賽 新增防疫成果特別獎

最新更新：2020/04/22 20:55

（中央社記者陳韻聿台北22日電）全球武漢肺炎疫情持續延燒。外交部今天說，今年的潮台灣短片競賽新增「防疫成果特別獎」，邀請台灣及旅台外籍人士「疫」起發揮創意，分享自身及親友的成功防疫作為。

「全民潮台灣短片徵件競賽」由外交部舉辦，今年為第6屆。外交部晚間表示，除了既有的「創意主題獎」，本屆新增「防疫成果特別獎」，邀請台灣民眾及旅台外籍人士發揮創意，將自身及親友的成功防疫作為，拍攝成短片參賽。

外交部指出，競賽獎金總額新台幣83萬元，包括「創意主題獎」首獎1名、獨得獎金20萬元；貳獎2名、各得6萬元；參獎3名，各得3萬元，以及佳作6名，各得2萬元。

「防疫成果特別獎」則分為「本國人組」及「外國人組」，每組分設首獎、貳獎及參獎各1名，獎金依序為8萬元、5萬元及2萬元。外交部屆時將為得獎作品配製外文字幕，並上傳外交部的YouTube「潮台灣」（Trending Taiwan）等新媒體頻道。

外交部指出，「第6屆全民潮台灣短片徵件競賽」不限參賽年齡及國籍，但參賽作品必須原創，片長不超過3分鐘，詳細活動資訊6月下旬將公布於「第6屆全民潮臺灣短片徵件競賽」官網。（編輯：林興盟）1090422

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