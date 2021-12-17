民眾黨籲公投日踴躍投票 別被政黨意識型態綁架

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4大公投案18日登場，台灣民眾黨黨團副總召高虹安（左2）、幹事長蔡壁如（右）、立委賴香伶（左）和張其祿（右2）等17日舉行記者會，呼籲政府別扼殺公投討論空間，應就事論事，若公投過關也須執行民意，並預告晚間在台北、高雄舉行公投之夜，呼籲民眾18日踴躍投票，別被政黨意識型態綁架。中央社記者郭日曉攝 110年12月17日

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（中央社記者郭建伸台北17日電）四大公投案明天登場，台灣民眾黨今天舉行記者會，呼籲政府別扼殺公投討論空間，應就事論事，若公投過關也須執行民意，並預告今晚在台北、高雄舉行公投之夜，呼籲民眾明天踴躍投票，別被政黨意識型態綁架。

民眾黨團總召邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁如、立委賴香伶和張其祿上午舉行記者會，重申公投應公開理性討論，而不只是圈圈叉叉投票，明天全台灣民眾都應站出來，不論立場都應出門投票，別被政黨意識型態綁架。

邱臣遠表示，台灣的下一步要由民眾價值辯論來決定，公投不選人，但國民黨形塑公投是對民進黨的不信任投票，而民進黨把公投上綱到抗中保台，令人啼笑皆非。

邱臣遠指出，台灣在藍綠惡鬥多年下，已經沒有內耗的本錢，面對國際局勢與未來的挑戰，必須更聚焦辯論價值，才能找到台灣未來的方向。

高虹安說，民眾黨民主戰車自11月9日起在全台巡迴走一圈，和民眾面對面溝通；民眾黨今晚將在立法院舉行公投之夜，民主戰車將返回台北，在屬於人民的立法院門口敬告民進黨，不要因公投立場與執政方向相反，就否定人民的意志。

蔡壁如表示，民進黨能源政策只到2025年，卻恐嚇民眾沒有三接就缺電；國民黨也恐嚇民眾，沒有核四就缺電，卻沒有妥善規劃淨零碳排路徑。

蔡壁如指出，加速再生能源轉型是世界趨勢，未來「護國神山」不是三接、核四，而是再生能源。

賴香伶則說，食安問題應就事論事，萊豬公投不應牽扯到兩國經貿問題，世界貿易組織（WTO）早就允許類似的管制，許多國家也有採用類似的規範。

張其祿認為，這次公投是直接民意的表達，請民眾務必審慎明辨四大公投的議題，別被政黨意識型態動員而左右。（編輯：康世人）1101217