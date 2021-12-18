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四大公投投開票 全台發生42件違反選務事件

2021/12/18 19:59
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（中央社記者劉建邦台北18日電）四大公投案今天投開票，警政署表示，至晚間6時止，全台發生42件違反選務事件，包含台北市、新北市等處都有撕毀公投票等狀況，其中台北市違反選務事件，共15件。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案今天投開票。

警政署新聞資料顯示，截至晚間6時止，違反選務事件共42件，包含撕毀公投票15件、公投票攜出場外5件、投票所內攜帶手機或攝影器材4件、投票所30公尺內疑監視投票及喧嚷干擾勸誘4件、投票所內喧嚷干擾勸誘或其它不正行為3件、投票所30公尺內穿戴公投服飾1件、其它選務糾紛10件。

警政署統計，台北市發生違反選務事件15件，包含撕毀公投票5件、投票所內喧擾1件、公投票攜出場外1件，投票所內攜帶手機或攝影器材2件、投票所30公尺內疑監視投票及喧擾干擾勸誘2件、其它選務糾紛4件。

警政署指出，新北市發生撕毀公投票2件、投票所30公尺內穿戴公投服飾1件；桃園市有公投票攜出場外1件；新竹市發生撕毀公投票1件、公投票攜出場外2件。

警政署表示，新竹縣發生撕毀1件、其它選務糾紛1件；台中市發生7件，包含撕毀公投票3件、公投票攜出場外1件、投票所30公尺內疑監視投票喧擾干擾勸誘1件、其它選務糾紛2件。

警政署指出，彰化縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣，也分別發生撕毀公投票、公投票攜出場外及投票所內攜帶手機等違規案件。（編輯：戴光育）1101218

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