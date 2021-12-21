民眾黨質疑新竹合併因人設事 籲開國是會議檢討

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（中央社記者郭建伸台北21日電）外界關注大新竹合併升格議題，台灣民眾黨立法院黨團今天指出，修法應充分溝通，考量國土計畫法與財政收支劃分法，避免因人設事粗暴修法，呼籲召開行政區劃國是會議，檢討過往6都合併升格的利弊得失。

府院黨高層19日開會，高度共識支持新竹縣市合併升格，總統蔡英文並認為未來的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論；民進黨團總召柯建銘提出地方制度法修法草案，有近50位立委連署，預計最快於24日院會付委審查。

對這項議題，民眾黨團總召邱臣遠、幹事長蔡壁如與立委張其祿今天舉行「縣市合併不該淪為政治獎賞」記者會。

邱臣遠表示，縣市合併不應因人設事，民進黨急於推動地方制度法修法，卻沒有先通盤檢討目前的地方行政區劃分及資源分配，明顯是為特定政治人物的選舉規劃而修法。

邱臣遠指出，六都改制超過10年，但攸關地方財政分配的財政收支劃分法超過20年未修正，且一個國家有7到9個直轄市，到底是民主典範還是國際笑話。

張其祿說，六都獲得近71%統籌分配款，其餘縣市均分剩餘的29%，這般不公平分配加深了城鄉差距，許多縣市才會積極想爭取升格；縣市合併升格前，應先處理行政區劃分問題，而不是為了選舉與政黨利益而炒作話題。

蔡壁如表示，縣市升格為直轄市，基層的鄉鎮市自治選舉就被沒收，由市長改派區長，質疑執政黨假藉升格之名沒收民主。

蔡壁如指出，縣市合併不是誰說了算，有些國家還交付地方公投複決，但台灣卻充滿短視近利風向，用選舉來綁架政策，要求政府盡快召開行政區劃國是會議，檢討過去11年來6都合併升格的利弊得失。（編輯：康世人）1101221