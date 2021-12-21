民進黨辦座談分析公投結果 學者籲解禁福島食品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北21日電）民進黨國際部今天舉辦座談會，邀請專家學者分析公投結果意涵；兩岸政策協會理事長譚耀南認為，台灣接下來應該盡快開放福島五縣食品進口，落實與其他國家經貿關係的深化。

民進黨國際事務部今天舉辦「公投結果分析：影響與意涵」座談會，由立委、國際部主任羅致政主持，與談人包含民進黨副秘書長林飛帆、兩岸政策協會理事長譚耀南、遠景基金會執行長賴怡忠、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁。

羅致政認為，民進黨必須透過公投結果，了解大眾傳達的訊息，以及這次公投將對政策產生的影響，並引領台灣走向更穩健的民主道路。

林飛帆指出，公投結果展現台灣人民期待深化台灣與國際間的外交經貿合作、實踐能源轉型、也希望在經濟發展與生態保育之間求取平衡；同時，希望能保有公共政策的理性討論空間。

譚耀南表示，投票率偏低，不意味民眾不在意公共議題，而是部分民眾認為公共政策應回歸立法及行政機關，落實代議制民主；透過這次公投，台灣向世界宣示自身將以負責任、積極的態度參與國際社會，並遵守國際標準與規則。

譚耀南說，人民透過公眾議題思辨，向世界與中國證明台灣正朝更成熟的民主社會邁進，未來也會強化與美國、歐盟、日本等民主國家的雙邊及多邊經貿關係，並爭取美國、日本及其他跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國對於台灣加入CPTPP的支持。譚耀南並表示，台灣接下來應該盡快開放福島五縣食品進口，落實與其他國家經貿關係的深化。

賴怡忠說，四項公投未通過，不盡然等同於民進黨的勝利，僅是反映人民對於當前政策的認可，以及民進黨投入公投說明的回報；特別是反萊豬公投結果顯示，民眾在中國政治打壓下，支持台美經貿關係進一步深化；而核四重啟、三接遷離公投結果也反映民眾對反核及能源轉型政策的肯定。

郭育仁指出，這次公投國民黨失敗原因包括，國民黨針對公投所提內容過於空泛、缺乏科學依據，為反執政黨而反的策略最終無法承受民眾考驗；國民黨內部無法達成共識、缺乏合格的領導者。他認為，國民黨與人民脫節，只會造就未來選舉繼續失敗。（編輯：林興盟）1101221