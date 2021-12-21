高雄被指逼台灣人吃萊豬 陳其邁：民主邏輯錯誤

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中廣董事長趙少康20日在網路節目說「高雄人逼所有台灣人吃萊豬」言論惹議，高雄市長陳其邁（左）21日在市政會議後受訪表示，這是民主邏輯錯誤，選舉結果出爐，就應相信、尊重民主。中央社記者蔡孟妤攝 110年12月21日

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）4大公投未過關，中廣董事長趙少康昨天在網路節目說「高雄人逼所有台灣人吃萊豬」言論惹議，高雄市長陳其邁今天表示，這是民主邏輯錯誤，選舉結果出爐，就應相信、尊重民主。

趙少康昨天在網路節目提到，高雄反萊豬公投不同意票比同意票多近20萬張，即使不算入台南，其他地方打平，光高雄一個地方就相差20萬票，從某個角度看，「高雄人逼著所有台灣人要吃萊豬」。

趙少康的言論引起綠營不滿，民進黨立委、高雄市黨部主委趙天麟今天發布新聞稿批評趙少康羞辱高雄人，是漠視人民集體意志的展現，籲選民2022年地方選舉，用選票下架國民黨。

民進黨高雄市議員擬參選人黃彥毓、黃偵琳、林慧欣、陳慶鴻、湯詠瑜、蘇致榮、洪村銘等人，下午到國民黨高雄市黨部前抗議，要求國民黨向全體高雄人道歉。台灣基進新聞部主任張博洋也在臉書上說，這種言論實在傷透高雄人的心。

國民黨高雄市黨部則發新聞稿表示，公投已經結束，國民黨尊重全體台灣人民公投的決定，並反批民進黨新人為自身黨內初選造勢宣傳；呼籲民進黨及側翼勿再挑起對立、撕裂社會，同時應該不分藍綠共同監督政府實踐承諾。

陳其邁下午在市政會議後接受媒體聯訪表示，趙少康的說法是民主邏輯的錯誤，若以此邏輯，新北市也有71萬多人對反萊豬公投投下不同意票，「難道是新北市強迫大家吃萊豬嗎？」

陳其邁說，民主結果出來後，就是要相信民主、尊重民主；大家在投票前針對政策意見陳述，之後自由投票，對於投票結果，都必須充分尊重。

此外，陳其邁也強調，高雄不缺電，過去長期南電北送，高雄平均大概只用了自己發電量的一半多，電力必須均衡發展，所以中油第三天然氣接收站對北部供電非常重要。（編輯：郭諭儒）1101221