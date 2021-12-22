首件公辦都更動土 圓山站西側案可創114億元開發價值

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行政院長蘇貞昌（圖）22日上午在台北出席「捷運圓山站西側公辦都更案」開工動土典禮，致詞預祝開工順利。中央社記者吳家昇攝 110年12月22日

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（中央社記者賴于榛台北22日電）台北市捷運圓山站西側地區公辦都更案今天動土，內政部長徐國勇表示，此案是國家住都中心成立後，首個成功招商並開工動土的公辦都更案，預計創造新台幣114億元開發價值。

圓山公辦都更案是國家住都中心成立後，首個動土的公辦都更案，預計民國114年完工。根據規劃，此案兩區分別為地上10層及11層、地下4層的飯店、美食購物廣場、商辦商業空間及住宅大樓，盼能達成社區共生、永續綠能、都市公共設施改善等目標。

行政院長蘇貞昌致詞時表示，此案是官民合作的5贏，包含國家政策、住都中心、台北市政府、民眾以及投資的建商都贏了；而目前各地閒置多是公家機關的土地，請相關部會從公有資產盤整、都市計畫程序、銀行注入資金等一件件做好，達成政府5贏的目標。

徐國勇致詞時則說，住都中心目前有6個公辦基地案進行中，此基地是首個招商成功並開工動土的公辦都更案，感謝財政部、國防部與台灣銀行的協助，也謝謝麗寶集團快速將基地盤整完成；政府帶頭都更將具示範效果，預計帶動周邊發展，創造新台幣114億元開發價值。

徐國勇指出，此案為展現政府主導公辦都更的決心，共完成志雲新村眷戶搬遷及拆除60餘棟眷舍建物，整合全部住戶及地主參與都市更新，並主動取得各機關共識進行整體規劃及招商前置作業，才促成住都中心擔任實施者後，招商成功的首案。

徐國勇說，後續住都中心深入了解地主及住戶需求的方式，陸續規劃了人行道、Ubike停靠站及身心障礙作業活動場地公益設施等，在1年內完成所有都更程序，展現國家級行政法人的實力。

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內政部也發布新聞稿指出，此案由建築師林洲民設計，更新單元總面積為9972平方公尺，庫倫街南側A區為地上10層、地下4層建物，規劃4戶商場、1旅館（214房）及汽機車位438位供公眾使用；北側B區則為地上11層、地下4層，共209戶。

蘇貞昌、政務委員羅秉成與黃致達、徐國勇、財政部長蘇建榮、國家住都中心代理董事長花敬群、台北市副市長彭振聲、麗寶建設董事長吳寶田等人今天皆出席動土典禮。（編輯：趙蔚蘭）1101222