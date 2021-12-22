總預算逕付二讀遭質疑 綠批始作俑者是國民黨

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民進黨立院黨團日前將總預算案自委員會抽出逕付二讀，引發國民黨立院黨團抗議；民進黨立法院黨團22日舉行記者會，幹事長劉世芳（中）、立委蔡適應（左2）等人指出逕付二讀起因是國民黨團停審總預算，國民黨才是始作俑者。中央社記者王騰毅攝 110年12月22日

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（中央社記者王揚宇台北22日電）在野黨團質疑民進黨團將總預算抽出逕付二讀；民進黨立法院黨團今天表示，這始作俑者是國民黨因為公投而停審預算，民進黨團重視民意，不得已才提逕付二讀，國民黨不要內行人講外行話。

國民黨立法院黨團日前宣布拒審明年度中央政府總預算，民進黨立法院黨團昨天在立法院會提案變更議程，將總預算案自委員會抽出，逕付二讀，並由立法院長游錫堃召集協商；院會最後表決照案通過。

對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應及副幹事長黃世杰等人，今天召開記者會說明。

劉世芳說，國民黨11月底宣布全面停審總預算，才造成今天的局面，現在卻反過來罵民進黨獨裁、漠視民意，因此黨團有必要讓社會大眾知道，誰才是真正重視民意。

蔡適應表示，根據9月開議時朝野講好的審查時間表，總預算關於公務預算部分，各委員會最晚要在11月17日送財政委員會彙整等，國民黨對於程序其實非常清楚，但現在沒有任何一個委員會審查完竣，提請院會討論。

蔡適應說，這個始作俑者就是國民黨，因為國民黨在11月底開記者會，宣布停審總預算，導致表定程序無法完成，而當國民黨宣布停審時，就知道未來必須要逕付二讀，現在卻罵民進黨獨裁，這真的是莫名其妙，國民黨早就知道這些事。

黃世杰說，去年黨團協商，討論到如果個別召委拖延總預算審查，是否可由另一位召委排審的議題，時任國民黨立法院黨團總召林為洲持反對意見，並指如果沒有如期審完，要各自對社會負責，也說若有拖延就是逕付二讀。

黃世杰說，今年審查預算時，國民黨明知會有這樣的情形，卻還放任其召委在12月間沒進行預算審查，反而排專題報告、開公聽會，對公投做政治操作，綁架總預算。

黃世杰指出，民進黨團不得已才將總預算逕付二讀，因為依照預算法54條規定，若總預算無法審竣，所有新興預算須待審議完成後，才可以動支，這影響非常大，例如外界關注的軍公教調薪，就屬其中。（編輯：黃國倫）1101222