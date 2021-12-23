國民黨籲NCC 公平處理特定媒體攻擊顏寬恒

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（中央社記者劉冠廷、蘇思云台北23日電）國民黨今天呼籲國家通訊傳播委員會（NCC），公平處理特定媒體對國民黨台中市二區立委補選候選人顏寬恒的攻擊，並要求另一位民進黨籍立委候選人林靜儀對這些亂象表達態度。

國家通訊傳播委員會（NCC）副主委暨發言人翁柏宗受訪對此表示，NCC對相關申訴內容都是一致性依照標準作業流程處理。

國民黨今天召開「NCC繼續裝睡，中二正義只能遲來」記者會，訴求特定政論節目以不合比例的時間、未經查證內容攻擊顏寬恒等狀況。文傳會副主委王鴻薇表示，NCC曾經讓中天關台，如今特定政論節目每天用8個小時狂轟顏寬恒，NCC卻只發函要求電視台自律。

王鴻薇說，美麗島電子報董事長吳子嘉近日聲稱，NCC將黑手伸進媒體，甚至要求新聞台「不讓他上節目」，質疑NCC一手介入媒體，另一手卻對偏頗報導視而不見，呼籲民眾「繼續檢舉政論節目亂象」。

文傳會副主委鄭照新指出，相較於NCC過去重罰中天新台幣100萬元，現在卻忽略民眾檢舉、對特定節目偏頗的報導消極不作為。他要求公平處理，否則還錢給中天。

文傳會副主委林家興鼓勵民眾如果看到任何不公平、偏頗的報導，都請發揮正義感直接檢舉，用行動捍衛第四權；他也請教競選對手林靜儀，如何看待政論節目亂象、以及政治力與特定派系介入媒體等問題，希望林靜儀回應。（編輯：郭無患）1101223