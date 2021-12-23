總預算案逕付二讀 呂秀蓮：好像回到一黨獨大

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（中央社記者沈佩瑤新北23日電）前副總統呂秀蓮今天針對中央總預算案逕付二讀表示，好像回到過去一黨獨大時代，「令人難以忍受」、「痛心」，起碼應善盡程序正義；獨裁者是人民寵出來的，大家共同有責任。

呂秀蓮今天上午到新北市立圖書館總館出席「新女性 Her-Story 50週年巡迴展」首場特展活動，會後接受媒體聯訪時，媒體詢及怎麼看民進黨立法院黨團21日將111年度中央政府總預算從委員會抽出逕付二讀，今天將進行黨團協商。

呂秀蓮直言，昨天翻開報紙「嚇一跳」，好像時光倒流，回到過去國民黨一黨獨大，「很令人難以忍受」，沒想到換了一個還是一黨獨大，讓人感到痛心。

呂秀蓮表示，民進黨團解釋是因國民黨團拒審而不得已，但起碼應善盡程序正義，立法院代表全民，審議預算很重要，這樣預算要怎麼審查？

呂秀蓮還說，4大公投案投票結果，國民黨不輸也不贏，不要那麼洩氣，應回歸監督職責；最重要的是所有獨裁者都是人民寵出來的，若哪個國家有獨裁者，人民要負一半責任，她要提醒選民共同有責任。

呂秀蓮並提及近期王力宏事件指出，全世界看台灣在戰爭邊緣，但內部卻陷入兩性戰爭、公投兩黨對立，很多事情如果沒有做好，喊團結都是虛假的。

她說，現在一些公眾人物就好像貼上壁紙的牆壁，壁紙撕掉就原形畢露，不只是影劇界，政壇也是，未來應考慮採取例如藝德兼修機制，而不是說藝人就不需要道德，若政治人物要掌握政權又不遵守民主倫理，人民還是要給予制裁。

至於2024年總統大選的民進黨人選，呂秀蓮表示，距離2024年還有些時間，如果只是一天到晚想要選2024總統，卻不對人民交代，怎麼帶領國家？

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呂秀蓮說，這次公投，執政黨花了那麼大的心力，也沒有贏多少，政黨若繼續對立或立法院明顯一黨獨大，社會都會陷入焦慮，她曾提出應考慮三黨政治，而不要習慣過去的兩黨，兩黨政治就是比爛。

她認為若能有一個強而有力的第三黨，三黨鼎立、良性競爭，人民才能獲利，現在政黨綁架黨員已超出民主的極限，如果某政黨繼續這樣下去，就不是民主政黨，而是專制政黨；不希望民主變質倒退，民主先進會很心痛。（編輯：李錫璋）1101223

前副總統呂秀蓮23日上午到新北市立圖書館總館出席「新女性 Her-Story 50週年巡迴展」首場特展活動，為媒體導覽解說展出文稿、歷史照片等。中央社記者沈佩瑤攝 110年12月23日