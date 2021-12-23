國會青年體驗營 江啟臣盼打造屬於藍營幕僚世代

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨立委江啟臣（左3）23日上午在立法院舉行記者會，宣布將舉辦國會青年體驗營，邀請有志於公共事務、政治工作的年輕人參與政治。中央社實習記者蕭宇軒攝 110年12月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北23日電）國民黨立委江啟臣等人今天於立法院召開第四屆國會青年體驗營發布記者會，邀請青年參與營隊，希望透過世代對話、政策對話，讓年輕人認識政治運作、法案制定，並盼打造屬於藍營的幕僚世代。

記者會上，江啟臣指出，國會青年體驗營是目前國內各政黨唯一一個以「國會」作為主軸的系列營隊，從2016年舉辦首屆以來，已歷經三屆，招生超過200人。

江啟臣表示，「第四屆國會青年體驗營」課程規劃，包括立法實務、新媒體、國會外交還有選區經營，還有與政治人物面對面對談，進行世代對話、政策對話。

他說，希望年輕夥伴透過這個營隊，也認識政治是如何運作，法案是如何制定。

江啟臣指出，民進黨有幕僚世代，從立法院的助理變成立委。他希望5年、10年後，參加國會青年體驗營的學員也有成為議員、立委，打造屬於藍營的幕僚世代。

他說，這次營隊結束之後，將提供實習機會和後續培訓工作坊給表現優異的學員。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

包括國民黨立委溫玉霞、李貴敏、楊瓊瓔、吳怡玎在內等人今天都出席記者會，歡迎年輕人走入國會，認識立法院運作。李貴敏呼籲，培育青年、培育人才，是不分黨派應做的事情；吳怡玎指出，江啟臣之前於擔任國民黨主席期間，有很多新的黨員加入，其中有很大百分比是年輕黨員，這是近幾年來很大的進步。

中華議事學會理事長宋偉民表示，感謝立委一起辦理國會青年體驗營，讓青年有機會學習開會的原理、原則、開會技巧，以及願意提供青年實習的機會。（編輯：蘇志宗）1101223