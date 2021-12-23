銓敘部：現職警察6.9萬人 過半在六都

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（中央社記者陳俊華台北23日電）銓敘部今天說，截至9月底，經銓敘審定的現職警察人員共6萬9754人，男性約占87.4%、女性12.6%。其中，六都共3萬6716人最多，占52.64%；其餘各縣市1萬8486人，占26.5%；中央機關1萬4552人，占比20.86%。

考試院透過新聞稿指出，今天院會中銓敘部以「警察人員人事制度及銓審情形簡介」為題進行業務報告。

銓敘部指出，警察人員的任用資格，除須具備警察人員考試及格等資格外，依所任職務之別，還應經中央警察大學或台灣警察專科學校等警校畢業或訓練合格。另外，警察人員官等官階、初任年齡限制、積極與消極任用條件、試用、陞遷、俸給及考績獎懲等各方面，都與一般公務人員適用規定有別。

銓敘部統計，截至110年9月30日止，經銓敘審定的現職警察機關（學校）警察人員共有6萬9754人，男性計6萬956人，占87.39%；女性8798人，占12.61%。其中以六都3萬6716人最多，占52.64%；各縣市1萬8486人次之，占26.5%；中央機關1萬4552人最少，占20.86%。

各官等警察人員，以警正官等3萬8303人最多，占54.91%；其次為警佐官等3萬1098人，占44.58%；警監官等353人最少，占0.51%。

人事法規方面，銓敘部表示，近年持續配合警察法制主管機關內政部警政署，進行檢討修正；如從100年到109年間，計6次調整警察官職務等階，健全警察人員職務結構；107年間修正警察人員俸表，激勵基層警察人員士氣。

銓敘部指出，109年到110年間為適度改善地方警察機關職位結構，暢通基層員警陞遷管道，增置巡官、偵查員等職務，相關機關修編案經考試院備查；110年間為落實10年優惠考績獎勵制度，並保障考核期間全無工作事實不辦理年終考績者權益，內政部會同銓敘部修正發布警察人員人事條例施行細則第15條，將上述年資納入計算為辦理10年優惠考績的任職年資。

為避免有免職事由的警察人員，以辭職方式規避免職處分，銓敘部說，內政部經函請銓敘部同意後，在110年間通函相關權責機關，就免職處分在辭職後確定者，仍報送銓敘部辦理登記，以控管警察人員消極任用資格。

考試院長黃榮村表示，感謝警察人員長久保護社會安全，促進人民福利，唯有建立完善的警察人員人事法制，才能有效延攬優秀的警察人員為國家、人民服務。

黃榮村說，希望銓敘部能持續努力，並密切注意警察人員進用的實務運作情形，適時協助提出相關改進建議，使警察人員人事制度更加完善周妥，符合時代需求。（編輯：楊蘭軒）1101223