柯文哲新解兩岸關係 美中對抗架構下思考台灣問題

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（中央社記者王慶剛台北25日電）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天參與民眾黨舉辦的國際論壇時表示，台灣問題應從中美對抗的架構下來思考，身為國際社會一份子，應居安思危，沒有放鬆的本錢。

柯文哲上午參加由民眾黨主辦的「前瞻2022國際局勢與台灣角色論壇」，會前接受媒體聯訪，並發表開幕引言。

柯文哲接受媒體聯訪時說，台灣是國際社會的一份子，民眾黨應該要知道台灣處在國際環境中，要怎麼應對 ，這是基本要求。民眾黨雖然沒有實際從事外交工作，但平常研究、座談相當多。

「兩岸關係應該是太平洋兩岸，而不是台灣海峽。」柯文哲指出，在中美對抗的架構下來思考台灣問題，才比較正確；若單純從台灣角度思考兩岸問題，會失去對全貌的了解。

柯文哲說，台灣作為國際社會的一份子，要認清國際局勢，並在真實情況下，求取台灣最大利益。

對於執政黨的作為，柯文哲表示，執政黨的是非對錯，台灣人民都看在眼裡。「當時小英不是說『謙卑、謙卑、再謙卑』嗎？可是今天看起來真的是『傲慢、傲慢、再傲慢』。」

柯文哲認為，執政黨所有動作已經太權謀，應該要有政治誠信，「不可能把人民當白痴。」

在開幕引言中，柯文哲表示，台灣對於中國貿易極度依賴、但在政治上極度對抗，這是人類歷史前所未見的。因中美對抗導致全球供應鏈重組，對高度依賴貿易的台灣，是亟需思考的議題。

柯文哲說，仇恨情緒會失去理性的判斷，因此對中國要有理性的認知，還是要有交流。台灣處在全球地緣政治的前端，應該居安思危，沒有本錢放鬆。

「前瞻2022國際局勢與台灣角色論壇」由台灣民眾黨政策智庫主辦，邀請多位專家學者，分別就台灣與美國、中國大陸、日本的關係，進行座談。（編輯：黃瑞弘）1101225