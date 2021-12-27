國旗遭倒掛 台美會致歉：工友不熟操作將強化管理

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（中央社記者游凱翔台北27日電）有民眾今天發現，位於博愛特區的台灣美國事務委員會內的中華民國國旗遭「倒掛」。外交部回應，主因是代班工友不熟操作所致，此為台美會嚴重疏失，對於這項嚴重錯誤，台美會鄭重致歉，日後加強管理。

外交部民國108年5月25日宣布，為明確反映台灣處理對美國事務代表機構的工作內涵，經與美方充分協調溝通，決定將「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA）更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S. Affairs，TCUSA），揭牌典禮於同年6月6日舉行，總統蔡英文當時也出席典禮。

不過，有民眾上午發現台美事務委員會內的中華民國國旗，竟然「倒掛」。外交部下午回應中央社記者，有關台美會上午出現國旗倒置情形，主要是因為代班工友不熟悉操作所致，此為台美會嚴重疏失，經提醒後已立即更正。

外交部強調，對於此項嚴重錯誤，台美會鄭重致歉，日後會嚴格加強管理。（編輯：蘇志宗）1101227