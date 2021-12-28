杜特蒂稱若台海開戰將中立 學者：菲國難置身事外

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（中央社記者陳妍君馬尼拉28日專電）菲律賓總統杜特蒂近日表態稱若兩岸開戰，菲國將保持中立。不過，菲律賓學者表示，由於目前美軍可以使用菲國軍事基地，美國若介入台海戰事，馬尼拉很難置身事外。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）23日出席一場指揮官會議時說，菲律賓在大國權力博弈中微不足道。若台海發生戰爭，「這不關我們的事…我們沒有任何理由起而以武力對抗中國。那將是一件最愚蠢的事。我們保持中立。隨他們去」。

菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員畢特洛（Lucio Pitlo III）回覆中央社記者提問表示，雖然台灣海峽事態發展令人不安，但菲國媒體報導和公眾關注程度不及南海議題，關注者多局限於國安和政策這個小圈子，「杜特蒂談及此事，顯示這個議題引起他的注意」。

畢特洛說，中國和台灣是馬尼拉重要的貿易投資夥伴。身為最鄰近台灣海峽的東南亞國家，菲律賓憂心一旦爆發衝突，經貿往來可能中斷，10多萬菲國移工可能遭遣返，菲國北部巴丹群島（Batanes）和呂宋島北部水域還可能發生小規模海軍衝突。

他表示，台海潛在衝突被認為是美中角力下的旁枝事件時，選邊站可能被視為只是加劇緊張升溫的作法，這強化菲國保持中立的必要性。

不過，畢特洛說，美國若介入台海戰事，菲律賓身為美國條約盟友，可能不得不被捲入其中。

他指出，根據菲美軍隊互訪協定（VFA）和「加強國防合作協議」（EDCA），美軍可以使用菲國軍事基地，這可能將菲律賓「置於北京的火線之下」。尤其美國艦艇或戰機若從菲國軍事基地出航或起飛，更加大這種可能性。

畢特洛說，這將考驗菲美兩國長達70年的盟友關係。菲律賓民間和官方將在是否要在不直接涉及國家利益下參戰，以及履行對長期條約盟友的承諾間產生分歧；尤其國內還有更急迫的優先事項時，即使親美的菲律賓國會議員也很難主張要捲入衝突中。

另一方面，他表示，由於台海衝突可能擴及南海，這或許會成為馬尼拉當局考慮是否介入戰事的因素之一。

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）認為，若爆發台海衝突，北京將干擾南海船隻往來，以阻撓台灣從海上獲得經濟或能源補給，甚至利用中國在南海的軍事基地，攻擊台灣和其盟友在南海的軍隊和資產。

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他表示，兩岸若發生武裝衝突，將損害菲律賓國家安全。其次，馬尼拉與華府存在盟友關係，而美國已表明對維護台海現狀及穩定的強烈意願，菲律賓又在台灣勞力市場和台商投資貿易方面有著長期重要的利益，若台海開戰，菲律賓將很難保持中立。

巴童巴卡認為，杜特蒂往往沒有深入思考他的發言可能帶來的潛在長期影響，未來某個時間點或許又做出自相矛盾的表態，「所以他今天的發言對長期觀察家來說，幾乎沒什麼信用可言」。（編輯：陳惠珍）1101228