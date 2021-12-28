總統讚國際科展表現優異 明年推數位學習精進方案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北28日電）總統蔡英文今天表示，這次台灣在國際科展表現優異，總共拿下11個獎項，讓世界看見台灣的科學實力。政府未來對科學教育投入會一直增加，明年起並推動數位學習精進方案，協助學校建構數位學習系統。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維、教育部次長蔡清華等人陪同下接見中華民國第61屆中小學科學展覽會第一名作者師生，及2021年台灣國際科學展覽會正選代表。

總統首先恭喜這些學生從激烈的比賽競爭中脫穎而出，並指這些學生參加的全國中小學科學展覽會，是台灣最大規模的科學競賽，大家年紀輕輕就展現出創新以解決問題的能力，無論是精算棋局、AI（人工智慧）研究或是模擬颱風動態分析，都非常的不簡單。

她說，這次台灣在2021年國際科展表現優異，總共拿下11個獎項，謝謝參展同學們的努力，這不只是個人的成就，也讓世界看見台灣的科學實力。

總統表示，在跟參加科學展同學們見面前，曾看看同學們研究的題目是什麼，結果「你們研究的題目還蠻高深的，我還很費勁的去了解一下你們究竟研究的題目是什麼」，深深感受到同學對研究的熱忱，更重要是指導老師辛苦的付出。

總統指出，從題目的選擇到作品的成果，指導老師的功勞確實很大。正因為有大家共同的努力，台灣整體的科學教育才能夠一直進步，也越來越國際化，一定要把這個好成績延續下去。

總統表示，未來政府對科學教育的投入會一直增加，108課綱的學生素養課程將結合跨領域的研究，為學生的科學知識能力打下穩固的基礎，也會繼續培育中小學同學參加科展，並提升高中同學參加國際數理競賽的實力。

另外，總統表示，從明年開始有個新方案，就是推動為期4年的數位學習精進方案，協助學校建構數位學習的系統，教育部次長蔡清華今天也在現場，會繼續在政策端加強科學教育的深度及廣度，並需要在座各位老師一起繼續努力。

總統特別謝謝中央研究院院士林榮耀，努力培養一代又一代的科學研究人才。（編輯：康世人）1101228