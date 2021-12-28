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推廣屏東優質水產 周春米、莊瑞雄、鍾佳濱同場

2021/12/28 12:56
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（中央社記者范正祥台北28日電）繼21日於立法院康園廣場同場推薦屏東蓮霧，有意角逐屏東縣長的民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱3人，今天再次於立法院康園廣場同場，推廣屏東優質水產，邀請大家多多支持屏東好物產。

屏東幅員遼闊，環境依山傍海，物產資源十分多元，是台灣農、漁業的重鎮。周春米上週與民進黨立委吳秉叡、許智傑、張宏陸及吳琪銘於立法院康園廣場共同舉辦「春臨屏東、小米嚴選」活動，推廣多汁香甜的屏東蓮霧，約30位立委到場。

周春米今天與民進黨立委吳思瑤、林宜瑾、蘇巧慧、林楚茵於立法院康園廣場共同舉辦「屏東好魚多一肚」活動，推廣屏東優質水產，同樣有多位立委熱情參與。

為介紹屏東鮮美水產，今天活動現場還示範了石斑魚頭味噌湯、蒜蓉龍王魚片、香煎午仔魚、檸檬泰國蝦、胡椒泰國蝦、麻辣泰國蝦、泰式泰國蝦、蝦鱉龍王鍋等美食料理；屏東縣養殖漁業發展協會所率團隊，更拿起生鮮好物高興與立委合影。

周春米指出，屏東物產豐富，歡迎民眾認購屏東優質水產，大家一起過好年。

林楚茵等人表示，很高興和「小米姊姊」周春米一起共同行銷屏東優質水產。

吳思瑤則說，「我真的會煮。」香煎午仔魚放在平底鍋煎一煎就可以；麻辣泰國蝦也不難煮，但有一點難度，「這個我還要學」；蒜蓉龍王魚片「可能沒有那麼簡單」。

另外，莊瑞雄和鍾佳濱今天也到場，和來自屏東的參展攤位和鄉親熱情互動。

談及屏東優質水產，今天活動協辦單位屏東縣養殖漁業發展協會表示，感謝屏東縣長潘孟安推廣、屏東科技大學水產養殖系輔導及水產養殖戶觀念進步。（編輯：康世人）1101228

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