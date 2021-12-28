布局2022選戰 民進黨常會29日討論成立選對會

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北28日電）民進黨明天將召開中常會，討論成立2022年選舉對策委員會；選對會成員預計由各派系代表組成；選對會成立後，預告2022選戰布局正式啟動。

民進黨全代會11月已通過2022年直轄市與縣市長提名特別條例，成為民進黨處理2022年大選提名依據。

民進黨7個執政縣市當中，基隆市、桃園市、新竹市、屏東縣即將執政屆滿；高雄市、台南市、嘉義縣3首長拚連任。

依提名特別條例規定，六都直轄市長提名候選人由黨主席依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召，徵召辦法由中執會另訂定之；執政任期將屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣，將辦初選。

民進黨明天將召開中常會討論成立「2022年選舉對策委員會」，黨政人士表示，選對會成立後，預告2022選戰布局正式啟動。

另外，也有民進黨中常委指出，中常會通過選對會名單後，黨內就會緊鑼密鼓討論2022年布局，一般預料，各方有共識的、連任的縣市長，應該會在第一批提名名單。

至於台北市、新北市、桃園市等直轄市布局，這名常委認為，雖然各方關注，但這些選區也要觀察國民黨動向，民進黨在這幾個都會區，應該不會太快出牌。（編 輯：蘇龍麒）1101228