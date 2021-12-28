巡察行政院 監委聚焦核電廠緊急應變、教召改革

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監察院28日進行年度巡察行政院，監委施錦芳（中）晚間在記者會表示，共提出16份調查報告，並獲行政院長蘇貞昌及部會首長回應，盼提醒行政院這些社會關注的議題後，行政、監察機關能互相合作，讓國家發展更加堅實。中央社記者郭日曉攝 110年12月28日

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（中央社記者陳俊華台北28日電）監察院今天巡察行政院，監委施錦芳說，共提出16份調查報告，並獲行政院長蘇貞昌及部會首長回應，盼提醒行政院這些社會關注的議題後，行政、監察機關能互相合作，讓國家發展更加堅實。

監察院今天進行年度巡察行政院，由監察院長陳菊帶隊巡察，監委將針對不同議題提出詢問，並由行政院長蘇貞昌與各部會首長就重點項目提出說明。

監察院晚間舉行記者會，監委施錦芳表示，今天共提出16份調查報告，從國防、交通、人權到教育等都有，行政院施政難免會有沒注意到的地方，因監察院是事後權，會將社會關注的議題提醒行政院，讓行政機關、監察機關互相合作，讓國家發展更加堅實。蘇貞昌與行政院副院長沈榮津、各部會首長會中也提出具體、明確地回應。

監委賴鼎銘則說，外交及國防委員會針對「後備動員制度改革與強化檢討」提出詢問，提到108年度召訓人數12.4萬人，只占後備軍人5.3%，關注國防部能否有效指揮、運用數百萬後備軍力，及各項訓練等需求。

監察院透過新聞稿指出，國防部長邱國正回應，全民防衛動員署成立後，最大功能是進行跨部會間協調，配合地方政府的動員能量，把「軍力有限、民力無限」中的民力充分發揮；國防部明年第一到第三季將進行檢討，第四季就會提出後備動員體制改革的完整報告。

另外，會中監委田秋堇關注各核電廠用過燃料池鉅量燃料棒的核災風險，她並指出，國內核電廠緊急應變計畫區只規定8公里，相關單位準備只及於8公里內，核電廠緊急應變計畫區過於保守，不利防災超前部署。

行政院原能會主委謝曉星說，原能會秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，以科學的角度處理核能，將參酌田秋堇所指示的問題，積極改善。

監委張菊芳關注，警政績效文化存在已久，警政機關為刑案破獲率所衍生的績效文化，所帶來不良影響，影響人民權益至鉅。

內政部長徐國勇表示，警政績效的吃案文化是一惡劣習慣，他擔任部長後一直希望將績效文化消除。這部分會特別注意，不會以績效做為中高階警官升遷的依據。

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監委王幼玲則說，經長時間監護處分、無明顯降低再犯危險的被治療者，應規劃促進其停止治療重獲自由、復歸社會的配套機制，以免有違憲之虞；但目前只看到編列新台幣34.6億成立司法精神病院和病房的經費，未見社區安置多元處置的資源配置，宜儘早參酌世界先進國家作法，取得人權與社會安全風險的平衡。

衛福部長陳時中表示，現在規劃中的司法精神病院、病房，會採取分流分級制度，根據不同情況給予精神病人分級照顧，目前也有社區轉銜服務，協助復歸社會。至於保安處分及精神衛生法，都會在廣泛規劃後進行修法。（編輯：黃國倫）1101228