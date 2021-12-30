國營事業補助高雄惹議 鄭文燦：要按照制度進行

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（中央社記者葉臻桃園30日電）高雄壽山動物園改造工程將獲國營事業上億元補助，被外界認為縣市補助不均。桃園市長鄭文燦今天表示，國營事業的補助都有管理制度，各縣市都要按照制度進行，一樣要符合規範。

台電、中油、中鋼等國營事業合計將捐款新台幣上億元給高雄壽山動物園改造工程；新北市長侯友宜昨天接受媒體聯訪時說，「我滿羨慕的啦，羨慕得不得了」，新北市政府也發聲明表示，國營事業沒有專案補助新北的重大建設。

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鄭文燦今天出席「守住桃園、守護臺灣」新書發表會後接受媒體聯訪，被問及會不會羨慕高雄獲得國營事業捐款資助時表示，國營事業如果有涉及地方回饋或者補助，都有一套管理制度，各縣市都一樣，要按照制度來進行，不管是專案補助或一般補助，一樣都要符合規範。

鄭文燦說，他認為制度化是一個最好的方向，他上任市長以來，希望所有的回饋金都能有一套制度來管理，回饋金的數額，其實在事前就可以預算。（編輯：李錫璋）1101230