出席全國保全日大會 副總統肯定從業人員貢獻

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中華民國保全商業同業公會全國聯合會30日在台中市舉辦「110年全國保全日暨協力治安有功人員表揚大會」，副總統賴清德（台上前左）等人出席。中央社記者蘇木春攝 110年12月30日

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（中央社記者蘇木春台中30日電）副總統賴清德今天出席「全國保全日暨協力治安有功人員表揚大會」，賴副總統表示，保全人員對國家社會有重大貢獻，疫情期間也是台灣的防疫國家隊，他要對相關從業人員肯定與感謝。

中華民國保全商業同業公會全國聯合會，今天在台中市烏日區一家餐廳，舉辦「110年全國保全日暨協力治安有功人員表揚大會」，賴副總統、立法院副院長蔡其昌、立委楊瓊瓔與莊競程等人皆出席，總統蔡英文也錄影畫面表達感謝與祝賀。

賴副總統致詞時表示，自從1991年12月30日，保全業法公布實施後，目前台灣有600多家保全業者、從業有10萬多人，保全界的夥伴是台灣社會最重要的治安民力，對治安的貢獻非常非常大，內政部長徐國勇去年將12月30日訂為全國保全日，以表彰保全對國家社會的重大貢獻。

賴副總統說，警力有限、民力無窮，台灣社會在很多地方，都可以看到保全人員堅守崗位，不管是機關行號、政府機構、學校、金融機構、公司行號等，特別是交通節點的機場、捷運、車站都會看到保全人員的努力。

賴副總統指出，保全業界夥伴發揮多項具體功能，第一是犯罪預防第一線的守護，從業人員在現場觀察環境，若發現出入者有狀況，就可以馬上通報警政機關，發揮預防的效果。

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第二，台灣社會雖然已進步很多，不過家庭仍有家暴、兒童虐待的事情發生，常常都是保全人員站在第一線協助處理；第三，保全人員是警察的夥伴，也是協護國土安全最重要的角色。

賴副總統說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，保全人員從機場，一路到防疫旅館到各個節點，都是冒著生命危險從事防疫工作，保全人員在疫情期間也是台灣的防疫國家隊，對國家貢獻非常大，他要對相關從業人員肯定與感謝。（編輯：黃世雅）1101230