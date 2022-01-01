學者：2022兩岸關係充滿變數 應尋合作契機

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（中央社記者翟思嘉台北1日電）展望2022年，兩岸、美中與國際都將面臨重要的政治變動，連帶使兩岸關係面對複雜多變的前景。學者指出，今年兩岸關係將充滿變數，但雙方可在疫情、經濟合作方面找尋合作契機。

總統今天在元旦談話中強調，兩岸雙方共同肩負維持區域和平穩定的責任，呼籲對岸防止軍事冒進，兩岸應以和平的方式，共同面對問題、尋求解方，緩解區域的緊張情勢。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，總統談話顯示台灣追求和平、希望為區域安全做出貢獻的立場，而要緩解區域緊張情勢，兩岸都有責任，需要改善雙方關係，促進互動交流。

趙春山建議，兩岸2022年分別有九合一選舉、中共第20次全國代表大會（20大）換屆等重要內部事務，使雙方關係充滿不穩定因素，雖然兩岸今年要恢復官方互動相當困難，但可從疫情、經濟合作等民生議題著手；他也建議，政府在處理兩岸關係時，應避免地方選舉造成兩岸決策的困擾，影響總統元旦提出的兩岸關係期待。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，目前對未來兩岸關係有關鍵影響的是美中之間的關係，觀察蔡總統元旦談話與中國國家主席習近平昨晚的新年賀詞，雙方都維持一貫的既定基調，顯示目前兩岸關係受到美中關係的制約。

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他細數2022年大事，包括美中上海公報簽署50週年、中日建交50週年，也是兩岸92會談30週年；同時，2022年，中共即將舉行重要的20大，台灣有地方九合一選舉，美國也將舉行期中選舉，美國在亞洲的重要盟友韓國、菲律賓也將舉行總統大選。

因此張五岳指出，今年的兩岸關係將綜合雙方內在變動，加上外在區域情勢影響，會充滿變數；同時，疫情可望在今年減緩，屆時鬆綁的兩岸人員與社會往來交流，需要政府提出更多應對措施。（編輯：沈朋達）1110101