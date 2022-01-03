三軍直升機起降玉山艦驗證 軍方：有挑戰性

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（中央社記者游凱翔台北3日電）海軍首艘萬噸兩棲船塢運輸艦「玉山艦」去年下水，立委審查預算時，提案要求國防部完成全軍直升機練習起降玉山艦。國防部今表示，在完成三軍直升機作戰任務、機種差異評估後，會規劃妥適訓練方案。

海軍「新型兩棲船塢運輸艦」原型艦去年4月13日在台船公司造船塢舉行命名暨下水典禮，由總統蔡英文主持，並以台灣最高峰為意象命名「玉山艦（YU SHAN）」，舷號LPD-1401。

立法院外交及國防委員會去年12月審查國防部公開預算時，國民黨立委馬文君提案，要求國防部就作戰任務需求，完成陸、海、空三個軍種直升機進行日夜間起降玉山艦程序驗證，及包括武器、油料、料件庫儲、掛載訓練與醫護人員支援等規劃，使玉山艦能發揮全戰力。全案獲委員會無異議通過。

國防部發言人史順文少將上午告訴中央社記者，後續將依照立法院的指導，在完成三軍直升機部隊作戰任務與機種性能差異的評估之後，規劃妥適訓練方案。

國防部官員下午接受中央社訪問時指出，降落海上船艦是直升機訓練中最難的科目，而且三軍直升機飛行員各有飛行專業，降落船艦受限軍艦速度、浪潮、風向及風速、訓練程度、膽識等因素，不像降落在學校操場這麼單純，必須進行長時間訓練，因此要求三軍直升機完成玉山艦的落艦訓練「有挑戰性」，需要審慎評估。

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玉山艦全長153公尺、寬23公尺、滿載1萬600噸，平時提供海軍離島物資運補、人員運送，發生災害時可執行救災，成為海上臨時野戰醫院及進行國際人道救援；戰時則編成兩棲特遣部隊執行兩棲作戰任務，執行增援、應援及外離島歸復作戰。

玉山艦將配備2座海劍二防空飛彈系統、1座MK-75 76mm快砲、2座MK-15方陣快砲，甲板可停放2架直升機，並裝載LCU及LCM兩棲登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車等載具，搭載乘員673名官兵。（編輯：郭無患）1110103