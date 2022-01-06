中捷藍線規劃增設站點爭議 林佳龍籲搶救坪頂站

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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中捷運藍線規劃增設正英站引發外界討論，前台中市長林佳龍今天前往原先爭取設置的坪頂站地點，為當地居民發聲，呼籲共同搶救坪頂站，並要求中市府公開資訊回應社會質疑。

台中捷運藍線規劃增設正英站引發外界討論，林佳龍今天到原先當地居民爭取設站的坪頂站設置地點龍井區遊園北路、台灣大道口，為當地居民發聲，並為民進黨籍台中市第2選區立委補選候選人林靜儀拜票，多名民進黨籍市議員、里長與居民也到場聲援。

林佳龍接受媒體聯訪時表示，從龍井區的東海別墅到沙鹿區的弘光科技大學之間有4公里，原先就有預留站，可以服務坪頂站區約2萬4000人，當地人口也還在持續增加中，因此呼籲台中市民能共同搶救坪頂站，讓大肚山上往都會公園、監理所等交通交會處能夠設捷運站。

林佳龍說，他過去在擔任台中市長時，捷運藍線可行性研究經過行政院核定，也是前瞻基礎建設的特別預算支持，盧秀燕擔任市長後變更未經過相同程序，在國民黨籍候選人顏寬恒的家族影響下，坪頂站因此消失，變更程序及內容上具爭議。

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林佳龍提到，沙鹿本身另外有4站，除了B8正英站，B4及B5在沙鹿火車站附近也更改路線，已經影響捷運藍線及鐵路高架化的共站，近期經過各界討論才水落石出。

林佳龍表示，捷運路線選擇影響台中市未來百年發展，市民所關心的公共政策議題，市府無法迴避更不能採取拖延戰術，特別是顏家土地爭議、占用國有地、公保地違建等，都希望市府正視、提供公開資訊回應社會質疑。（編輯：陳仁華）1110106