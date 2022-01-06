總統：健保與長照 政府盼與基層診所緊密合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文今天說，台灣將走向超高齡社會，希望不論是健保制度或長照體系的制度上，政府能跟基層醫療體系緊密合作，讓重要政策做更好的發揮。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統上午在總統府接見中華民國診所協會全國聯合會暨各縣市診所協會理事長。

在接見時，蔡總統表示，台灣的健保是國人普遍覺得很值得的事情，健保的滿意度也是歷來各項政策中的前幾名。

總統認為，一個成功的政策與制度，後面有很多人的投入、很多資源的運用，及管理機制的建構，是非常龐大且複雜的運作系統。因此在資源分配的使用與要達到的政策目標之間，需要時常檢討，才可更貼近政策目標，並同時讓所有投入的人，得到尊重及協助。

蔡總統感謝所有基層診所及人員，在防疫工作上提供諸多協助，尤其是社區防護跟社區照護；她說，除了防疫，台灣也即將走向超高齡社會，因此社區的老年照護也要請大家多幫忙。

談及醫療政策，蔡總統指出，其中一項就是推動分級醫療制度，讓基層的醫療系統可以擔任更大的照護健康的角色。

她希望，不論是健保制度或長照體系的制度上，政府能跟大家緊密合作，讓重要的政策能做得更好，讓大家可以有更好的發揮。（編輯：康世人）1110106