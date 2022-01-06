陸軍推運動員戰士 科學訓練對症下藥強化體能

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陸軍步訓部導入「運動訓練心跳監視系統」，可即時監測上百名接受體能訓練官兵的心肺狀態。中央社記者游凱翔攝 111年1月6日

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（中央社記者游凱翔高雄6日電）為推廣科學體能訓練，陸軍步訓部成立「運動科學推廣中心」，導入多項科學儀器及一套運動訓練心跳監視系統軟體，可同時將百名運動中官兵心肺狀態即時回傳，不僅可確保安全，更能對症下藥強化弱點。

有「三鐵上將」稱號的參謀總長陳寶餘上將日前在擔任陸軍司令時，打破以往只強調伏地挺身、仰臥起坐及跑走等三項體能測驗的訓練模式，主張部隊應採取科學化訓練，而不是在未達體能條件下貿然在高強度環境下操課，效果可能適得其反，因此推動「運動員戰士」，強化官兵體能及體態。

陸軍司令部上午邀請媒體前往高雄步兵訓練指揮部，除了採訪城鎮作戰訓練（機步排專精訓練）、實兵模擬接戰系統外，也前往步訓部內「運動科學推廣中心」參觀。

步訓部指出，為了推動運動員戰士，步訓部的體育組自去年1月1日調整為「運動科學推廣中心」，師法國內運動科學專業理論、引進科學儀器，藉由體能幹訓班的課程修訂，增加運動科學課程，甚至開辦「運動科學師資班」，以有系統、計畫及個別科學化訓練模式，並配合科技儀器提升訓練成效。

現場說明官表示，目前已培訓864名師資，其中陸軍十軍團、六軍團、八軍團及航空特種作戰指揮部人數最多。

在運動科學推廣中心內，有一台「人體運動機能評估系統」的機器，現場官兵實際示範「垂直跳」項目，當落地後機器則會顯示左、右腳的施力程度等多元數據，提供後續訓練改進建議，測驗項目包括下肢爆發力、上肢力量、核心力量、柔軟度、平衡度、敏捷性及耐力等7項身體素質能力。

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另外，一旁也有「高功率踏車功率器」，利用類似腳踏車踩踏的方式，了解最大攝氧量、最大輸出功率等，以評估官兵心肺耐力、無氧能力及爆發力，應用於工兵架橋、戰傷救護等戰術動作監控。

步訓部也在操場上展示「運動訓練心跳監視系統」的軟體，藉由官兵身上的傳感器，以無線傳輸方式將現場近百名官兵的心跳、身體負荷素質回傳到主控台，監測人員可以紅色、綠色、黃色等顏色，即時監控官兵的訓練狀態，不僅可掌握官兵健康狀態，更能進行個別化訓練。（編輯：蘇志宗）1110106

陸軍步訓部以科學方式訓練官兵體能，並將感應器裝設在衣物內部，即時回傳心肺等資訊。中央社記者游凱翔攝 111年1月6日

陸軍步訓部運動科學推廣中心內，有一台「人體運動機能評估系統」機器，可分析下肢爆發力、上肢力量、核心力量、柔軟度、平衡度、敏捷性及耐力等7項身體素質能力。中央社記者游凱翔攝 111年1月6日

陸軍步訓部以科學方式訓練官兵體能，並將感應器裝設在衣物內部，即時回傳心肺等資訊。中央社記者游凱翔攝 111年1月6日