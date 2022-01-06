藍批林佳龍獲聘無任所大使是分贓 綠反擊胡亂牽扯

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（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北6日電）總統蔡英文特聘前交通部長林佳龍為無任所大使，國民黨今天表示，林佳龍正擔任立委候選人林靜儀競選總部主委，蔡總統還急著封賞加爵，利用國家榮銜達助選目的，簡直把民主國家治理當成分贓遊戲。

民進黨立委蔡適應、陳亭妃接受中央社記者訪問時，反指國民黨老是見不得國家更進步，什麼事情都要酸兩句，而且這根本是在亂栽贓。

國民黨文傳會主委凌濤今天透過新聞稿表示，無所任大使應為熟諳國際事務且具有崇高聲望，對交付特定任務具備優越條件者。細數林佳龍的經歷，立委、台中市長與連任失敗接任交通部長，後又因擔任交長時期台鐵改革失敗，發生「太魯閣出軌」憾事，才被人民趕下台，竟還能升官。

總統府讓林佳龍專責「數位新南向」工作，凌濤說，政府「實體新南向政策」執行4年來，耗費新台幣252億公帑的結果，就是台灣經貿對中國大陸依賴程度依然有增無減，新南向成果寥寥可數。國人似乎只知道民進黨的「數位網軍」戰功彪炳，以及外交政策錯誤、友邦連環掉，這個聘任讓人不禁聯想，蔡總統為了一黨之私，不惜用國家名義急著替林佳龍個人增光。

凌濤指出，Omicron群聚延燒，民進黨全黨上下一心只顧選情，民眾對於民進黨的一黨之私、滿滿政治味早感到厭煩，相信選民在9日台中市立委補選會做出明智的決定。

蔡適應告訴中央社記者，東南亞地區本來就是台灣長期發展的重點，林佳龍跟台商的關係融洽，而且過去東南亞地區或亞洲台商會都在台中舉辦，當然要借重林佳龍這方面的長才。

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蔡適應指出，很多國家都有推動無任所大使，他想問，前總統馬英九執政任內，沒有聘任半個無任所大使，是否是因為中國國台辦曾表達反對無任所大使的派任，所以馬英九就不派，是這樣嗎。

陳亭妃說，國民黨可能搞不清楚無任所大使是怎麼樣的職務，它是榮譽職、完全無給職，而林佳龍長期關注新南向政策及數位政策等，因此蔡總統希望林佳龍貢獻長才，呼籲國民黨不要亂胡亂栽贓，也不要因為選舉，故意胡亂牽扯。（編輯：黃國倫）1110106