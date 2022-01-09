外交部：駐立陶宛代表黃鈞耀積極負責 功不可沒

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（中央社記者游凱翔台北9日電）針對媒體報導因立陶宛貨輪遭中國卡關，總統蔡英文下令啟動經援護外交一事，外交部今天回應，有關台灣駐立陶宛代表黃鈞耀的內容與事實不符，均屬片面臆測；黃鈞耀積極負責、任勞任怨，成果顯著、功不可沒。

網路媒體「風傳媒」上午以「立陶宛貨輪卡關中國慘淪海中孤兒，蔡總統震怒令啟動經援護外交」為題報導提及，立陶宛去年12月3日向台灣求援，有艘送貨到上海的貨輪卡關在海上漂流，總統蔡英文12月中旬在總統府會議詢問相關發展時，才發現駐立陶宛代表處的處理進度竟然是「零」。

報導稱，原因是駐立陶宛代表黃鈞耀擔心在中國大陸的台商遭報復，因此採「低調」處理方式，蔡總統因這件事「震怒」，要求儘速協助立陶宛。

外交部晚間在官方網站「即時新聞澄清專區」指出，這篇報導中有關黃鈞耀的內容與事實不符，均屬片面臆測，且報導的相關資訊也未向外交部查證，對此表示遺憾。

外交部指出，黃鈞耀在第一線推動台立相互設處，積極負責、任勞任怨，尤其在中國對立陶宛進行日益猖狂的外交與經濟制裁後，更積極聯繫立陶宛各相關部會或工商產業團體與台灣對接，各項成果顯著，黃鈞耀功不可沒。

此外，在駐立陶宛代表處和國內各相關部會的共同努力下，各項重要工作獲得國內民眾支持，尤其是立陶宛在「2021台北國際食品展」的攤位，特別受到民眾熱情支持。

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外交部強調，為了向立陶宛政府、人民與企業展現台灣與立陶宛持續深化經貿連結與實質關係的決心，駐立陶宛台灣代表處於1月5日舉行線上記者會，有超過20家當地媒體參加，且國內外媒體對台灣與美歐各民主夥伴積極協助立陶宛度過經濟脅迫難關一事，均持續不斷有大幅正面報導，在國際上已形成支持台立關係的一股強大正面能量。

外交部最後指出，衷心期盼這股正義公理之氣，能讓立陶宛政府及民間友人都能充分體會及感受，從而繼續堅持立場，向世人展現「波海之路」的果敢堅毅精神。（編輯：林克倫）1110109