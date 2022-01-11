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響應拜登倡議民主峰會 外交部提62項承諾

2022/1/11 12:55
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（中央社記者王慶剛台北11日電）為積極響應美國總統拜登倡議的「民主峰會」，外交部已提交具體承諾清單，期待與美國等全球民主夥伴攜手合作，共同推動全球民主與人權。

外交部今天透過新聞稿表示，美國在去年12月9日至10日，首度舉辦拜登倡議的「民主峰會」（Summit for Democracy），以防範威權主義、打擊貪腐及促進人權等為三大主題，邀請全球100多個民主國家的領袖及代表共同討論。拜登在會中宣布啟動多項工作計畫，鼓勵各國政府也提交承諾項目，推動國內外民主工作。

對此，台灣結合公部門與民間團體，共提出62項具體國內外承諾，內容涵蓋打擊貪腐、推動財政透明、開放政府、公民參與、反制假訊息、推動國際宗教自由、促進人權及勞工權等主題。

在打擊貪腐上，承諾積極支持立法院通過「揭弊者保護法」、實施台灣首個「開放政府國家行動方案」及「開放國會行動方案」、制定私人慈善基金會及信託之受託人資訊揭露規範等。

在防範威權主義上，承諾建立公民投票電子連署系統以促進公眾參與、持續施行「反滲透法」、避免使用刑事誹謗條款威脅或報復記者等。

在促進人權的部份，承諾通過立法授予新成立的「國家人權委員會」執行權力、推動相關修法以解決 LGBTQI+ 族群在婚姻、收養和醫療服務遭遇的障礙、減少漁業部門的強迫勞動事件，包括台灣遠洋船隊等。

清單的中、英文版本資料均已發布在外交部網站。

外交部表示，未來台灣將以這份承諾清單為基礎，持續努力鞏固台灣的民主制度及優化人權工作，並透過「台美印太民主治理諮商」及「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等平台，與美國等理念相近國家合作，共同在印太地區及全球推動自由、民主、人權及法治等普世價值。

外交部指出，依據「自由之家」（Freedom House）2020年報告，全球自由已連續15年呈現倒退，專制獨裁者持續在各地擴大影響力。面對嚴峻挑戰，台灣樂願與理念相近國家共同努力捍衛民主價值，透過美國號召的「民主峰會」等機制深化合作，重振民主聯盟。台灣位處民主自由秩序與威權體制角力的最前線，深知民主是永恆且唯一的道路，將持續堅定在強化全球民主扮演重要角色。（編輯：郭無患）1110111

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