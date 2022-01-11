遭批與地方派系勾結 周春米：誤解也言重了

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民進黨立委周春米11日宣布參與黨內屏東縣長初選。同黨立委莊瑞雄祝福之餘，也批「與地方派系勾結是屏東民主之恥」；周春米（圖）接受媒體聯訪時回應，指出服務不分黨派，沒有所謂的勾結，莊的說法「誤解且言重了」。中央社記者郭芷瑄攝 111年1月11日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）民進黨立委周春米今天宣布參與黨內屏東縣長初選。同黨立委莊瑞雄祝福之餘，也批「與地方派系勾結是屏東民主之恥」；周春米回應，服務不分黨派，莊的說法「誤解也言重了」。

周春米今天宣布參與黨內屏東縣長初選，縣長潘孟安請假站台力挺「唯一支持周春米」；同樣參與黨內縣長初選的對手，立委莊瑞雄、鍾佳濱也發出新聞稿祝福。

周春米接受媒體聯訪回應指出，當律師、立委的服務就不分黨派，現在競逐屏東縣長，是帶領全屏東縣往前走非常重要的職務，當然一步一腳印長期在屏東耕耘奮戰，認真慎重跟每個鄉親請益、服務不分黨派，沒有所謂的勾結，莊的說法「誤解且言重了」。

周春米提及跟台中市中二選區立委補選當選的林靜儀一樣，都是有專業、對鄉親有滿懷熱忱；林靜儀的當選，是全台支持正義不分黨派、階層的力量，自己也往這個方向，為屏東鄉親利益、發展，團結所有支持屏東前進力量。

多次對潘孟安公開挺周春米發表不滿言論的莊瑞雄新聞稿中，再次強調「指定接班人不是屏東的傳統，與地方派系勾結更是屏東民主之恥」。

莊瑞雄表示，希望屏東這次初選能建立黨內良性競爭典範，從這次台中立委中二選區補選結果，可以看出台灣民主素養有很大提升，民眾對於傳統吃銅吃鐵的地方派系是唾棄的，初選比的是價值、路線與操守，而不是妥協與利益交換。

莊瑞雄指出，屏東縣民希望的是一個能堅持價值與理想的縣長，而不是一個為贏得初選，無所不用其極，放棄理想與國民黨地方派系勾結。

鍾佳濱發布新聞稿表示，林靜儀勝選就是能以正派形象與過去專業表現，成功終結對手包攬壟斷、資源分配地方派系。民進黨初選過程各自爭取認同、大選團結對外，「讓屏東的縣長由縣民決定」是自己一貫的理念。（編輯：黃世雅）1110111