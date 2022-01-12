立院內政委員會考察彰化 多名立委籲優先升格

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）立法院內政委員會今天南下彰化，考察彰化縣升格整備情形，參與考察的多名立委指出，彰化符合升格條件應優先升格；內政部次長陳宗彥則說，已針對彰化升格計畫書內容進行審查。

立法院臨時會將處理地制法修法，立法院內政委員會召委、中國國民黨籍立委林為洲安排內政委員會，今天南下彰化縣考察升格整備情形，林為洲、陳宗彥等人上午前往彰化縣視察八卦山，下午則在彰化縣議會舉辦座談會。

林為洲接受媒體聯訪時表示，彰化縣升格計畫書已送達內政部，如果彰化要在今年順利升格，每個步驟都很重要，如以國土規劃角度來看，彰化不用修地制法就可升格，應該優先考慮。

有媒體詢問陳宗彥內政部審查彰化縣升格進度，他說，內政部已收到縣府提出的升格直轄市計畫書，目前正針對內容進行實質審查，如有需要會再與縣府聯絡，現在無法說時間表。

彰化縣長王惠美則指出，她要感謝縣內4名立委及所有議員，支持彰化升格為直轄市，彰化不比別人「細漢」，也希望長官們多看看彰化，彰化潛力無限。

王惠美說，彰化縣人口數已達升格門檻，歷史文化及產業發展都各具特色，潛力無限，她要特別拜託今天到場的立委幫忙推動彰化升格，讓彰化縣明年可以用新的面貌迎接建縣300年。

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民進黨籍立委陳秀寳說，彰化縣人口數已達升格門檻，很有條件成為第7都，縣民們都很期待升格，她也希望縣府與內政部配合，加快升格直轄市時程。

國民黨籍立委謝衣鳯則指出，她詢問過財稅單位，彰化縣若升格為直轄市，稅收會增加，舉債額度上限可以再提高，縣府有能力進行建設，縣民和縣府各單位都準備好了，呼籲中央儘快通過彰化縣的升格案。（編輯：陳仁華）1110112