立院內政委員會彰化考察 藍綠議員盼確定升格時程

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）立院內政委員會舉辦座談會，針對彰化升格聽取各界意見；藍綠議員詢問能否在今年6月25日前確定升格，內政部次長陳宗彥說，審查依程序進行，無法確定時程。

立法院臨時會將處理地制法修法，立法院內政委員會召委、中國國民黨籍立委林為洲安排內政委員會，今天南下彰化縣考察升格整備情形，上午先前往彰化縣視察八卦山，下午則在彰化縣議會舉辦升格座談會，聽取社會各界對彰化升格的意見。

座談會中，彰化縣長王惠美表示，彰化之前如成功升格直轄市，現在大概也和台中市一樣繁榮，而彰化人口密度比台南、高雄還高，台南、高雄可以升格，「彰化人干有比別人卡細漢」。

民進黨籍彰化縣議員賴清美、國民黨籍議員張錦昆等多名藍綠議員則詢問陳宗彥，縣府已將升格計畫書送達內政部，中央能否在今年6月25日前，確定彰化縣升格。

陳宗彥回應說，彰縣府已將升格計畫書陳報內政部審核，內政部會依地制法及相關規定進行審查，審閱計畫書後如有需要地方政府強化或補強內容時，會再通知縣府補正，補正後還要送委員會審議，內政部無法給予確定時間表。

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林為洲則指出，大家都認同彰化在人口條件符合的狀況下成為第7都，也希望內政部在審議過程中能客觀，不要有既定成見，更希望時程不要拖延，不然對大家都不利。

彰縣府民政處長賴致富接受中央社記者訪問表示，這一屆縣議員任期到今年12月25日，彰化縣如升格直轄市，議員選舉區會有變動，依選舉罷免法規定，議員選舉區如有變動，需在半年前公告，因此議員才會詢問是否能在6月25日之前確定升格。（編輯：謝雅竹）1110112