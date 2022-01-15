游錫堃：發揮五大台灣精神 保衛民主

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立法院長游錫堃15日出席永社10週年紀念研討會，並以「台灣精神護民主」為題發表演說。中央社記者賴于榛攝 111年1月15日

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（中央社記者賴于榛台北15日電）永社今天舉行十週年紀念研討會，立法院長游錫堃受邀演講「台灣精神護民主」。他表示，如果能發揮冒險犯難、奮發向上、創新不絕等五大台灣精神，就能保衛台灣的民主。

永社今天起舉行為期2天的十週年紀念研討會，首日邀請游錫堃演講「台灣精神護民主」。他指出，國際局勢日益緊張，2017年美國就將中國列入競爭對手，後續也對中國課以懲罰性關稅，而後至2021年，美國舉辦民主峰會，邀請百餘國家與地區，卻未邀請中國、俄羅斯等國，可見其對中國跟俄羅斯的提防之心愈來愈強。

有關中國風險，游錫堃說，中共軍機擾台倍增、中國內部社經不穩，加上中共出現接班問題，內部權力鬥爭激烈，都是增加攻擊台灣、借題發揮的可能性。

至於，外界質疑台灣防衛意志、募兵制影響國軍戰力、後備部隊訓練不足、以及台灣親美親中勢力拉扯等等，游錫堃表示，所以台灣應該要發揮冒險犯難、披荊斬棘、奮發向上、創新不絕、以及崇功報德的五大精神，就能保衛台灣民主。

游錫堃指出，台灣百年來，從武裝抗日、文化抗日，而後台灣民主運動前仆後繼，先民付出很多，台灣精神是護台良方，如果大家都知道要保護台灣，就把先賢的精神拿出來，想要攻擊台灣的國家也會害怕。

他表示，要讓他國知道要拿下台灣不簡單，台灣絕不投降，打消他國攻台念頭，同時也要精壯全民防衛能力、加強歷史教育。（編輯：郭無患）1110115