駐多倫多處長投書加媒 籲安大略省來台設辦事處

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（中央社記者胡玉立多倫多15日專電）加拿大媒體多倫多星報昨天刊登駐多倫多辦事處長陳錦玲專文，在加台啟動投資促進及保障協議討論之際，呼籲加國經濟大省安大略省強化對台關係，在台設立安省貿易投資辦事處。

中華民國與加拿大兩國政府於10日宣布雙方啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）探索性討論。多倫多星報（Toronto Star）緊接著在紙本社論版與網路版同步顯著刊登陳錦玲專文，說明安大略省強化與台灣關係是雙贏的策略。

陳錦玲在文中表示，當全球多數經濟體受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊明顯萎縮之際，台灣經濟不僅表現良好，更蓬勃發展。2021年台灣經濟成長率6.1%，是10年來最大增幅；作為全球科技產品供應鏈關鍵樞紐，台灣產業在國際市場扮演舉足輕重的角色。

專文指出，亞洲日益成為全球經濟成長引擎，台灣在新南向政策推動下，已與東南亞國家協會（ASEAN）國家及印度建立強大經貿投資關係，是協助加拿大在亞太地區擴大經貿利益的重要夥伴；這說明了為何許多跨國公司選擇在台建立亞洲據點或分公司。

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陳錦玲表示，台加雙方共享民主和自由價值，經濟結構互補，台灣和加拿大可以共同努力促進彼此與印太地區其他地方的整合及往來；安大略省作為加拿大最大經濟體，可以在此互利目標中發揮重要影響力。

陳錦玲表示，安省可以考慮加強與台灣聯繫的措施之一是在台北設立國際貿易投資辦事處。這麼做不僅有助提高安省在台商業形象、推廣行銷安省產品，也可以吸引台灣潔淨能源暨高科技產業到安省投資，符合安省對人工智慧、第5代行動通訊技術（5G）、金融科技、數位媒體、網路安全和出口市場多元化的產業發展重點。（編輯：郭中翰）1110116